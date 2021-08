Rozgrywane obecnie turnieje w Montrealu (WTA) i Toronto (ATP) oraz późniejszy w Cincinnati stanowią przygotowanie do wielkoszlemowego US Open.

Już jednak w Kanadzie zabrało wielu tenisistek i tenisistów. W tym gronie są: Djoković, Federer, Thiem, Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Iga Świątek, a we wtorek dołączył Rafael Nadal.



Teraz podano, że w Cincinnati zabraknie trzech Amerykanek.



"Wciąż dochodzę do siebie po kontuzji nogi odniesionej na Wimbledonie. Będzie mi brakować wszystkich moich fanów w Cincinnati, z którymi mam nadzieję spotkać się za rok. Planuję wrócić na kort jak najszybciej to będzie możliwe" - powiedziała Serena Williams, dwukrotna zwyciężczyni imprezy w Cincinnati.



"Moja rehabilitacja przebiega dobrze, mam nadzieję wykurować się na US Open, ale czuję, że potrzeba jeszcze jednego tygodnia przerwy" - dodała Kenin, która ma problemy ze stopą.

