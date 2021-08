WTA Cincinnati. Teichmann pokonuje Bencic, Badosa skreczowała

Zajmująca 76. miejsce w rankingu WTA Teichmann wykorzystała szansę, którą dostała od organizatorów - w obsadzie głównej drabinki znalazła się dzięki tzw. dzikiej karcie. W ćwierćfinale bardzo pewnie uporała się z Bencic, mistrzynią olimpijską z Tokio.

Pliskova awansowała do półfinału bez wygrania dwóch setów - Badosa poddała mecz przy stanie 7:5, 2:0 dla Czeszki z powodu kontuzji ramienia. To kolejny pechowy występ w ostatnich tygodniach dobrze spisującej się w tym sezonie Hiszpanki. Będąca 29. rakietą świata zawodniczka skreczowała także w ćwierćfinale igrzysk w stolicy Japonii. Wówczas we znaki dał jej się bardzo panujący w Kraju Kwitnącej Wiśni upał.

WTA Cincinnati. W półfinale także Barty i Kerber

Drugą parę półfinałową w prestiżowej imprezie na kortach twardych w Cincinnati (pula nagród 1,83 mln dol.) utworzą liderka światowego rankingu Australijka Ashleigh Barty i Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber.

Iga Świątek w drugiej rundzie przegrała z Tunezyjką Ons Jabeur, a Magda Linette na otwarcie z Rumunką Simoną Halep. Obie odpadły też już z turnieju deblowego, grając z zagranicznymi partnerkami.

WTA Cincinnati. Wyniki ćwierćfinałów

Karolina Pliskova (Czechy, 5) - Paula Badosa (Hiszpania) 7:5, 2:0 i krecz Badosy

Jil Teichmann (Szwajcaria) - Belinda Bencic (Szwajcaria, 10) 6:3, 6:2

Ashleigh Barty (Australia, 1) - Barbora Krejcikova (Czechy, 9) 6:2, 6:4

Angelique Kerber (Niemcy) - Petra Kvitova (Czechy, 11) 6:4, 3:3 - krecz Kvitovej