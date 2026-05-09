WTA 1000 w Rzymie bez obrończyni tytułu. Trzy meczbole nie wystarczyły

Rok 2025 był dla włoskich kibiców tenisa szczególny. Głównie z powodu sukcesów Jannika Sinnera, aczkolwiek w jednym szczególnym momencie także i panie spisały się na medal. Właśnie podczas Internazionali d'Italia - Jasmine Paolini niespodziewanie wygrała zmagania w singlu, ogrywając w finale Coco Gauff. A następnie, wspólnie z Sarą Errani, także i debla. Dziś starsza rodaczka siedzi w jej boksie, choć oczywiście wspólnie też będą bronić trofeum, od niedzieli.

Tamten triumf Jasmine był bowiem niespodziewany, poprzedni sezon nie był już dla niej tak dobry, jak 2024. Chwilę wcześniej już w trzeciej rundzie WTA Madryt została rozbita przez Marię Sakkari. A na Foro Italico pokazała swoją wielkość, choć ścieżka też nie była dla niej przesadnie trudna. Dopiero Gauff w finale okazała się pierwszą z najlepszej dziesiątki rankingu.

Ten rok jest już jednak dla Jasmine dużo słabszy. Tylko w WTA 500 w Meridzie dotarła do półfinału, ale tam obsada była niczym na zawodach rangi 250. Dość szybko żegnała się z rywalizacją w innych miejscach. I dziś, w rankingu "na żywo", była dopiero na 13. pozycji. Musiała zagrać niemal tak jak rok temu, by nie opuścić TOP 10. A obronić tytuł, by zostać z szansą na ósemkę. I mieć lepszą drogę w Paryżu.

WTA 1000 w Rzymie. Jasmine Paolini grała z Elise Mertens. Stawką 1/8 finału

W 1/16 finału WTA 1000 w Rzymie rywalką Włoszki była Elise Mertens. Świetne deblistka, niedawna "jedynka" w rankingu gry podwójnej, mistrzyni w tej specjalności z Melbourne. W deblu mierzą się często, w singlu - rzadziej. Po raz ostatni - dwa lata temu, na trawie w Eastbourne. Belgijka skreczowała wtedy w drugim secie.

Jasmine Paolini na Campo Centrale

Paolini nie imponowała w pierwszym spotkaniu z Leolią Jeanjean, kwalifikantką z Francji. Można wręcz powiedzieć, że przepchnęła awans po niemal trzygodzinnej batalii. A dziś było inaczej. Nie zawodziła, wygrała pierwszego seta z Mertens 6:4, zdecydowało przełamanie w dziesiątym gemie.

Kibice na Campo Centrale reagowali bardzo żywiołowo, Jasmine musiała czuć wsparcie niemal 10 tys. gardeł. Odrobiła straty w drugiej partii, po jej czterech wygranych gemach było 4:2. Mertens była bardzo skupiona, nawet po udanych akcjach nie okazywała radości. Nie chciała polec na tym polu, jak Jelena Ostapenko rok temu w starciu właśnie z Paolini. Łotyszka wchodziła w interakcje z fanami, którzy jej nie sprzyjali. I odpadła.

Wszyscy czekali tu na triumf Jasmine. A ona prowadziła 6:5 i miała trzy meczbole przy serwisie Belgijki. Przy pierwszym uderzyła za mocno, przy drugim - na returnie - trafiła w piłkę ramą rakiety. A przy trzecim doszło do wymiany - i to jednak Włoszka nie wytrzymała, trafiła w siatkę.

Mertens tego gema wygrała. A później okazała się minimalnie lepsza w tie-breaku.

Decydował więc trzeci set, który od początku układał się po myśli Belgijki. W detalach była lepsza, popełniała mniej błędów. Odskoczyła na 5:2, Paolini już wtedy znalazła się w ekstremalnie trudnej sytuacji. Dorzuciła jeszcze jednego gema, ale po kolejnym pożegnała się z marzeniami o obronie tytułu.

Mertens wygrała ten mecz 4:6, 7:6 (5), 6:3. I w poniedziałek zagra o ćwierćfinał z Mirrą Andriejewą lub Viktoriją Golubic.

Jasmine Paolini

Elise Mertens

