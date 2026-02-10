Wszyscy słyszeli, co Andriejewa powiedziała o Polce. Poszło w świat

Pod nieobecność Aryny Sabalenki rozstawiona z "1" podczas turnieju WTA 1000 w Dosze jest Iga Świątek, poza wiceliderką rankingu WTA w drabince głównej znalazły się też nazwiska dwóch innych Polek: Magdaleny Fręch i Magdy Linette. Ostatnia z wymienionych zmagania w Katarze rozpoczęła od starcia z kwalifikatnką Sonay Kartal, którą pokonała 2:1 (6:4, 3:6, 6:3). Trudniejsze zadanie czekało na nią w drugiej rundzie, ponieważ przyszło jej zmierzyć się z rozstawioną z "5" Mirrą Andriejewą.

Triumfatorka tegorocznego turnieju WTA 500 w Adelajdzie do Dohy przyjechała po nieudanym Australian Open (z marzeniami o tytule pożegnała się po porażce z Eliną Switoliną, ugrała zaledwie sześć gemów), mecz z notowaną na 47. miejscu w rankingu WTA Polką był dla niej pierwszym sprawdzianem formy po występie w Melbourne. W pierwszym secie siódma rakieta świata musiała stoczyć zacięty bój z Linette, pokonała ją dopiero po tie-breaku. W drugiej partii zdominowała Polkę, oddając jej tylko jednego gema.

WTA Doha. Mirra Andriejewa tak podsumowała mecz z Magdą Linette

Zwycięstwo Rosjanki nie umknęło uwadze WTA, na stronie organizacji pojawił się materiał poświęcony meczowi z Polką. Jak zauważono, pierwszy set był dla 18-latki z Krasnojarska wymagający pod względem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. W drugim Andriejewa przejęła już kontrolę.

"Po 73 minutach gry drugi set trwał zaledwie 30 minut, a Andriejewa zdobyła w nim prawie dwa razy więcej punktów - 29 do 15 Linette" - zaznaczono.

Zacytowano także samą Andriejewą, która podczas wywiadu na korcie nie szczędziła ciepłych słów pod adresem Linette. Wszyscy kibice zgromadzeni na trybunach, jak i ci śledzący transmisję, usłyszeli, co miała do powiedzenia na temat tenisistki z Poznania.

Za każdym razem, gdy gram z Magdą, nie jest łatwo.To niesamowita zawodniczka. Walczy o każdy punkt. Odbija wiele piłek

Rosjanka przyznała też, że zareagowała nerwowo na wiadomość, że to właśnie z Linette przyjdzie jej zmierzyć się w drugiej rundzie. "Kiedy zobaczyłam, że będę z nią grać, byłam trochę zdenerwowana, bo to niesamowita, świetna zawodniczka i bardzo doświadczona" - przyznała.

Andriejewa i Linette do tej pory mierzyły się czterokrotnie, Rosjanka poza poniedziałkowym meczem w Dosze wygrała z Polką przed dwoma laty w Pekinie oraz w 2023 roku w Madrycie. Nasza reprezentantka triumfowała raz, w pierwszej rundzie turnieju olimpijskiego w Paryżu.

