Wszędzie Rosjanie są dyskwalifikowani i wyrzucani. Tu Rosjanka triumfuje

Radosław Nawrot Hurkacz i Świątek ratują wizerunek światowego tenisa. Podwójna duma

Rosjanka Ludmiła Samsonowa wygrała turniej tenisowy WTA w Tokio. W finale pokonała Chinkę Zheng Qinwen 7:5, 7:5. W turnieju debla startowały dwie Polki. Alicja Rosolska i Nowozelandka Erin Routliffe odpadły w pierwszej rundzie, a Katarzyna Kawa i Amerykanka Sophie Chang - w ćwierćfinale.

Władze światowego tenisa nie wyrzuciły Rosjan z rozgrywek. Co więcej, gdy zrobili to organizatorzy turnieju wimbledońskiego, spadły na nich sankcje, a najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata nie był wliczany do punktacji. Rosjanie i Rosjanki startują bez przeszkód, jedynie nie pod narodową flagą.

Reklama

Wynik finału:

Ludmiła Samsonowa (Rosja) - Zheng Qinwen (Chiny) 7:5, 7:5.

Wimbledon i ta przeklęta trawa Igi Świątek! [GRA NAWROTA o Wimbledonie]