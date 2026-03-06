Wszedł na szczyt ze Świątek. Wraca po paru latach. Trener już potwierdził

Był przełom września i października 2016 roku. Iga Świątek miała wówczas 15 lat, wciąż skupiała się głównie na juniorskich zmaganiach. Już wtedy stanowiła o sile polskiej kadry, wówczas U16 dziewcząt. Razem z Mają Chwalińską i Stefanią Rogozińską-Dzik pojechały do Budapesztu na finałowe zmagania w ramach Junior BJK Cup - a tak naprawdę Junior Fed Cup, bo tak nazywały się w tamtym czasie te rozgrywki. W singlu obserwowaliśmy Świątek i Chwalińską, a Rogozińska-Dzik czasami pojawiała się w składzie na debla. W przeciwnym razie występował duet Iga/Maja.

Nasze reprezentantki przeszły jak burza przez fazę grupową, pokonując Indię 3-0, Węgry 3-0 i Kanadę 2-1. Dzięki temu awansowały do półfinału i spotkały się w nim z faworyzowanymi Rosjankami. Najpierw Chwalińska uległa Anastazji Potapowej 6:3, 6:7(5), 1:6, potem Świątek pokonała Olesię Pierwuszynę 6:3, 6:3. O miejscu w finale decydował debel. Iga i Maja nie dały szans rywalkom, triumfując 6:1, 6:3 w potyczce z Potapową oraz Pierwuszyną.

W wielkim finale czekały Amerykanki. W pierwszym meczu Chwalińska przegrała z Claire Liu 3:6, 4:6. Świątek podtrzymała nadzieje na triumf, ogrywając Amandę Anisimovą 6:4, 6:2. Znów wszystko rozstrzygał debel. W nim Iga i Maja po raz kolejny dały popis. Zwyciężyły 6:4, 6:0 w rywalizacji przeciwko parze Claire Liu/Caty McNally. W ten sposób zapewniły naszej reprezentacji tytuł najlepszej juniorskiej drużyny świata. Dla Polek był to drugi taki sukces w tych rozgrywkach. Wcześniej, bo w 2005 roku, dokonały tej sztuki również Agnieszka i Urszula Radwańskie oraz ich przyjaciółka - Maksymiliana Wandel.

Funkcję trenera kadry U16 dziewcząt, który poprowadził Świątek, Chwalińską i Rogozińską-Dzik do wielkiego trofeum, pełnił wówczas Mikołaj Weymann. Dwa dni temu szkoleniowiec ten przekazał informację za pośrednictwem mediów społecznościowych, że po kilku latach rozłąki wraca na to stanowisko. "Chciałbym poinformować, że po pięciu latach przerwy, wracam do pracy w Polskim Związku Tenisowym na stanowisko Trenera Kadry Dziewcząt U16. Dołożę wszelkich starań, aby powtórzyć sukces sprzed 10 lat oraz wspomóc zawodniczki w osiąganiu sukcesów indywidualnych" - przekazał Weymann.

Przed rokiem, gdy turniej Junior BJK Cup odbywał się na terenie Chile, Polki po raz pierwszy od 10 lat zameldowały się w najlepszej "4", kończąc zmagania tuż za podium. Dokonały tej sztuki Barbara Kostecka, Oliwia Sybicka i Antonina Snochowska. Zobaczymy czy w najbliższym czasie kadrze U16 znów uda się dotrzeć do strefy medalowej, już pod dowództwem Mikołaja Weymanna.

