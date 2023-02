Magda Linette kilka tygodni po świetnym występie w Australian Open przystąpi do turnieju WTA 250 w Meridzie, gdzie zagra rozstawiona z numerem pierwszym. Polka po przylocie do Meksyku dodała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym w oczy rzuca się nietypowy element. Do wpadki przyznała się sama zawodniczka, która w żartobliwy sposób skomentowała udostępnioną przez siebie fotografię.