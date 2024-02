Wstrząsające wyznanie tenisistki. "Musimy błagać kogoś o pomoc"

Od wielu lat sporo mówi się o imponujących zarobkach sportowców uprawiających takie dyscypliny sportowe jak tenis, wyścigi samochodowe, czy futbol. Zawodnicy ci każdego roku dzięki występom na arenach międzynarodowych zarabiają grube miliony i cieszą się uznaniem kibiców, dziennikarzy i ekspertów z całego świata. Mało kto mówi jednak o tym, jak ogromne pieniądze sportowcy ci inwestują, aby osiągnąć sukces na skale światową. Rakiety tenisowe, regularny dostęp do kortów i lekcje z doświadczonymi trenerami to bowiem koszty znacznie przekraczające kilkaset złotych i wielu młodych ludzi, którzy być może byliby w stanie rywalizować na wysokim poziomie i być w czołówce światowych rankingów już na starcie rezygnuje właśnie z powodu kwestii finansowych. Reklama

Jeśli już zawodnikowi uda się zadebiutować w barwach narodowych, nie może on być pewny, że uda mu się osiągnąć sukces i wedrzeć się do światowej czołówki. Brutalnie przekonała się o tym 27-letnia Serbka, Dejana Radanović. Pochodząca z Nowego Sadu tenisistka z pewnością jak wielu jej rodaków marzyła o tym, aby odnosić tak imponujące sukcesy jak Novak Djoković . Niestety, do tej pory w swojej karierze wygrała zaledwie... 12 turniejów rangi ITF, a do zwycięstwa w imprezie WTA jest jej jeszcze bardzo daleko.

Reklama Denis Shapovalov - Andy Murray. Skrót meczu / Polsat Sport / Polsat Sport

Dejana Radanović ujawnia "ciemną stronę tenisa". Wcale nie jest tak kolorowo

Słabe wyniki Radanović przekładają się także na słabe zarobki a raczej... ich brak. Jak się okazuje, zarobione na korcie "grosze" 27-latka przeznacza na ważne wydatki, takie jak m.in. hotele, bilety lotnicze, sprzęt i wyżywienie. Ostatecznie po każdym turnieju jest ona na tak zwanym minusie - jej wydatki bowiem mocno przekraczają to, co uda jej się zarabiać na uprawianiu zawodowego tenisa.

W zeszłym roku byłam na minusie, a rozegrałam 17 czy 18 turniejów, z których trzy zwyciężyłam. Podam przykład turnieju w Skopje, gdzie pula nagród wynosiła 40 tys. dolarów. Triumfatorka otrzymuje zazwyczaj 10 proc., natomiast wszystkich biorących udział zawodniczek jest 32. Wtedy było ich 48, a nagroda jest zawsze dzielona na wszystkich. Ostatecznie dostałam 4 tys., ale trzeba było jeszcze opłacić paliwo, hotel itp. Podsumowując, na tym poziomie w każdym turnieju jesteś na minusie ~ wyjawiła w wywiadzie dla portalu Nova.

Serbska gwiazda prawdopodobnie już dawno temu zrezygnowałaby z kariery sportsmenki gdyby nie jej ojciec. To on jest jest głównym i jedynym na ten moment sponsorem, który motywuje ją do walki. "Muszę prosić: tato, daj mi 100 euro na białko, 50 euro na witamy czy na podstawowe rzeczy. Nie mamy własnej pensji, dlatego musimy kogoś błagać o pomoc. Nie wiem, jak to wyrazić, to po prostu żałosne" - przyznała. Reklama