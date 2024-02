To, co ostatecznie powstrzymało mnie przed powrotem, to fakt, że zmagałam się ze swoją masą ciała. Walczyłam z lękiem i zaburzeniami odżywiania. Ciągle miałam nadwagę i nie mogłam schudnąć, mimo że tak bardzo o to walczyłam. Próbowałam różnych diet i nic nie pomagało, a gra i trening z dodatkowymi 30 kilogramami nie jest łatwa. Dla mnie był to jeden z głównych powodów, dla których nigdy nie zdołałam wrócić i były to dla mnie trudne chwile, ponieważ fizycznie nie byłam sobą, a ludzie mówili, że przytyłam

~ zdradziła w rozmowie z tennis.com.