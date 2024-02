Wstrząsająca relacja rywalki Igi Świątek. "Najstraszniejsza noc"

Associated Press / © 2023 Associated Press

Dajana Jastremska pokazała realia życia w Ukrainie. Opublikowała w sieci nagranie z nalotu Rosjan

Choć w męskim tenisie decyzja ta nie spotkała się z żadnego rodzaju negatywną reakcją (a przynajmniej informacje na ten temat nie dotarły do mediów), w kobiecym tenisie pozwolenie Rosjankom i Białorusinkom kontynuowanie występów na arenach międzynarodowych wywołało niemałe poruszenie. Zawodniczki z Ukrainy jednogłośnie zdecydowały, że nie będą podawały ręki rywalkom ze wspomnianych wcześniej krajów , jeśli na korcie dojdzie do pojedynku między nimi.

Zachowanie to, choć może wydawać się dla wielu kibiców niezrozumiałe, skłania do refleksji. Co prawda same zawodniczki nie są odpowiedzialne za decyzje podejmowane przez Władimira Putina, jednak nie można zapomnieć o tym, że każdego dnia rosyjscy żołnierze zabijają setki, jeśli nie tysiące niewinnych cywilów. Przypomniała o tym Dajana Jastremska, publikując w mediach społecznościowych przerażające nagranie.