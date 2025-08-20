Wstrząs w sztabie Sabalenki, tuż przed US Open. Trener odszedł do rywalki z TOP 3 WTA

Podczas gdy niezmordowana niczym Iga Świątek zanotowała trzy zwycięstwa w 24 godziny i awansowała w parze z Casperem Ruudem do półfinału miksta US Open, jej największe rywalki w postaci Coco Gauff i Aryny Sabalenki poświęciły ostatnie dni na intensywne przygotowania do singlowych występów w Nowym Jorku.

Presja ciąży na Gauff i Sabalence. Obie mają wiele do udowodnienia w US Open

Na obu ciąży spora presja. Białorusinka przed rokiem triumfowała, wobec czego broni aż 2000 punktów. Amerykanka natomiast sprawiła kibicom spory zawód i odpadła z rozgrywek już na etapie 4. rundy. Tuż przed rozpoczęciem zmagań w US Open doszło do zaskakującej zmiany w ich sztabach.

W mediach zrobiło się w środę głośno w związku z opuszczeniem przez Matta Daly'ego sztabu Coco Gauff, który odpowiadał za przygotowanie techniczne tenisistki. Błyskawicznie ustalono, że na jego miejsce zatrudniła Gavina MacMillana.

Nagła zmiana w sztabie Sabalenki. Trener związał się z Coco Gauff

MacMillan wcześniej współpracował przez dłuższy czas z Sabalenką. W środowisku mówiło się, że to właśnie on odpowiadał za poprawę techniki serwisu liderki rankingu WTA. Strata eksperta od biomechaniki przez niektórych określana była wręcz prawdziwym trzęsieniem ziemi w sztabie utytułowanej zawodniczki.

Nie brakuje głosów, że brak MacMillana może negatywnie odbić się na formie Sabalenki, która na triumf w turnieju czeka od początku maja. Wówczas sięgnęła po tytuł w Madrycie. Sztuka ta nie udała się jej w Rzymie, Roland Garros, Berlinie, na Wimbledonie, ani w Cincinnati.

"Pamiętam, jakie problemy z serwisem miała Sabalenka. Trochę jej zajęło, zanim doszło do poprawy. Mam nadzieję, że to pomoże Coco wrócić na właściwe tory" - pisze jeden z użytkowników platformy "x.com". Podobnych wpisów było dużo więcej.

Z ostatniego turnieju zawodniczka z Mińska odpadła na etapie ćwierćfinału. Lepsza wówczas od niej okazała się Jelena Rybakina, która rozbiła ją 6:1, 6:4.

