Wstrząs w obozie Sabalenki. Nagła wiadomość po półfinale z Coco Gauff. Białorusinka obnażona

Porażka z Jeleną Rybakiną była poważnym sygnałem ostrzegawczym przed półfinałem WTA Finals. Białorusinka bardzo szybko wpadała we frustrację, która rzutowała na jej grze. Chociaż wynik starcia z Kazaszką nie miał wpływu na jej awans, poniekąd stanowił preludium do starcia z Coco Gauff. Wyjątkowo bolesnego dla Białorusinki.

Amerykanka także poniosła porażkę na zakończenie zmagań w fazie grupowej. Pozwoliło to awansować z pierwszego miejsca Barborze Krejcikovej. Przekreśliło przy tym szanse na półfinał dla Igi Świątek . Amerykanka, w przeciwieństwie do swojej piątkowej rywalki szybko podniosła się po porażce, a przed licznie zgromadzoną tym razem w Rijadzie publicznością pokazała z najlepszej strony.

Sabalenka cieniem samej siebie w półfinale w Rijadzie. Historyczny triumf Coco Gauff

Tym razem to Sabalenka popełniała niespotykaną jak na siebie liczbę błędów własnych, a przy tym bardzo słabo funkcjonował jej serwis. To była woda na młyn dla Coco Gauff, która dwukrotnie przełamała liderkę rankingu WTA i doprowadziła w pierwszym secie do tie-breaka. W nim szczęście było po jej stronie. Porażka w pierwszym secie wyraźnie odbiła się na postawie Sabalenki. 26-latka nie mogła zapanować nad emocjami, co widać było jak na dłoni.