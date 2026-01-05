Wspaniały powrót Majchrzaka w starciu z Niemcem. Życiowy wynik Polaka

Pierwsze dni stycznia upłynęły Kamilowi Majchrzakowi pod znakiem kwalifikacji do turnieju rangi ATP 250 w australijskim Brisbane. W półfinale pokonał Cruza Hewitta 6:4, 7:5, ale w finale został zatrzymany przez Quentina Halysa, mimo że wygrał pierwszą partię (6:1, 6:7, 4:6). Na szczęście jednak znalazł się w drabince głównej jako tzw. lucky loser.

Początek spotkania przyniósł dwa szybkie break pointy. W pierwszym gemie Majchrzak nie wykorzystał swojego, zrobił to za to w drugim Altmaier. 29-latek musiał więc gonić straty, w pewnym momencie udało się to zrobić, na tablicy wyników pojawiło się 4:4. Rozgrywka była dość wyrównana, więc nie dziwiło, że o wyniku pierwszego seta musiał więc zadecydować tie-break.

W nim Polak już w pierwszej wymianie uzyskał mini breaka, następnie potwierdził przewagę na 2-0. Rywal próbował skrócić grę, ale przegrał pojedynek odbyty kilka metrów od siatki. Następnie forhend po linii naszego rodaka sprawił, że odpowiedź Niemca poleciała w korytarz deblowy. Dopiero przy 3-0 Altmaier zdobył punkt otwierający jego konto, return Majchrzaka wylądował na aucie.

Zaraz zrobiło się jednak 5-1, więc nie było mowy o nerwach. Nasz zachodni sąsiad wybrał małą bitwę na forhendy po przekątnej, ale nie wytrzymał i w którymś momencie delikatnie przestrzelił. Sytuacja mu uciekła, a przed zawodnikiem z Piotrkowa Trybunalskiego pojawiło się pięć setboli. Pojawiły się problemy z zamknięciem sprawy, zabrakło celności w uderzeniach kończących, ale czwarta piłka zakończyła seta, pomógł dobry bekhend. Majchrzak mocno ucieszył się z prowadzenia, tuż po ostatniej wymianie już poza grą posłał piłkę ze sporą mocą w siatkę.

ATP 250 w Brisbane: Kamil Majchrzak "znokautował" Altmaiera w drugim secie

Niebawem zaczęła się druga partia. Już w drugim gemie Majchrzak wypracował sobie break pointa, a po nieudanym bekhendzie Altmaiera uzyskał przewagę przełamania. Za chwilę podniosła się ona do rangi podwójnego. Niemiec w 4. gemie nie zdobył ani punktu i był w wielkich tarapatach.

Wymiany były dość krótkie, Polak straszył oponenta mocnym serwisem. Ani się można było obejrzeć, a już rezultat wskazywał 5:0. 46. zawodnik z Kempen podawał, by nie przegrać meczu. Nie podniósł poziomu na tyle, by zraz nie musieć bronić meczboli. Majchrzak wykorzystał trzeciego z nich, zamykając spotkanie efektownym, zamaszystym forhendem z nabiegu. W drugim secie znokautował więc przeciwnika, nie oddał mu ani gema. W 1/8 finału zagra z Amerykaninem Reillym Opelką lub Australijczykiem Danem Sweenym.

