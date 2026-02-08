Magda Linette ma za sobą udany początek sezonu 2026. Na "dzień dobry" zanotowała dwa ćwierćfinały turniejów rangi WTA 250. Potem przerwała złą passę w singlu na wielkoszlemowych imprezach. Po tym, jak w 2024 i 2025 roku odpadała za każdym razem w pierwszych rundach, tym razem zdołała dotrzeć aż do trzeciej fazy zmagań. W 1/16 finału musiała uznać wyższość Karoliny Muchovej, która wówczas zaprezentowała się zdecydowanie lepiej od Poznanianki.

Po zakończeniu udziału w Australian Open nasza tenisistka miała dłuższą przerwę, opuściła rywalizację w Abu Zabi. Postanowiła skupić się na dwóch tysięcznikach. Pierwotnie mieliśmy ją zobaczyć w eliminacjach do turnieju WTA 1000 w Dosze, ale ze względu na kilka wycofać w ostatniej chwili, Linette dostała się do głównej drabinki na podstawie rankingu. Tyle szczęścia nie miała chociażby jej dzisiejsza rywalka - Sonay Kartal.

Triumfatorka Jasmin Open (WTA 250 w Monastyrze) z 2024 roku ma ostatnio bardzo napięty grafik. W zeszłym tygodniu Brytyjka rywalizowała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od kwalifikacji aż do czwartku, odpadając w ćwierćfinale. Już w piątek 61. aktualnie rakieta świata rozpoczęła walkę o główną drabinkę w stolicy Kataru. Pokonała Simonę Waltert i Kimberly Birrell. Organizatorzy nie oszczędzili tenisistki z Wysp. Dzisiaj musiała wyjść na kort przez piątą dobę z rzędu. Od 31 stycznia posiadała tylko jeden dzień przerwy - w miniony wtorek. Pod tym względem przewaga działała na korzyść Poznanianki. Z drugiej strony - zawodniczka plasująca się o 22 lokaty niżej była już ograna na kortach w Dosze. Zapowiadała się ciekawa batalia o drugą rundę.

WTA Doha: Magda Linette kontra Sonay Kartal w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Kartal. Pierwszą rotację panie przebrnęły bez problemów. Na break pointa trzeba było zaczekać do trzeciego gema. Wówczas pojawiła się szansa na przełamanie dla Linette. Udało się wykorzystać już premierową okazję. Po zmianie stron Sonay próbowała natychmiast zniwelować stratę. Obserwowaliśmy długie rozdanie, Brytyjka miała dwie piłki na 2:2. Magda nie dała jednak za wygraną. Wyszła z opresji i potwierdziła przewagę breaka. W dalszej fazie seta Poznanianka kontrolowała sytuację na korcie. Partię zakończyła asem, zapisując na swoim koncie wynik 6:4.

Druga odsłona przebiegała już inaczej. Karta próbowała przejąć inicjatywę na returnie i w czwartym gemie doczekała się break pointa. Początkowo nic na to nie wskazywało, bowiem Linette prowadziła w tym rozdaniu 30-0. Kolejne punkty trafiały jednak na konto Sonay. Przy piłce na wagę przełamania wyraźny błąd popełniła Polka. Przy otwartej pozycji zagrała poza wyznaczone pole i zrobiło się 3:1 dla Brytyjki. Nasza reprezentantka szybko zapomniała o tym zdarzeniu i ruszyła z szybką odpowiedzią. Po chwili nie straciła punktu przy serwisie rywalki.

Po zmianie stron Magda miała jedną szansę na 3:3, ale niestety nie wykorzystała jej. W następnych minutach Kartal ponownie doszła do głosu. Powróciła do różnicy przełamania i tym razem potwierdziła już przewagę, wychodząc na 5:2. Poznanianka podjęła walkę do końca, jednak przeciwniczka przypilnowała już sytuacji do końca partii. Rezultat 6:3 dla 61. rakiety świata oznaczał, że o losach spotkania zdecyduje trzecia odsłona.

Decydującą fazę pojedynku inaugurowała Linette. Nasza reprezentantka od początku musiała być czujna, bowiem Sonay polowała na szybkie przełamanie. Zarówno w premierowym, jak i trzecim gemie miała 30-15 na returnie. W obu przypadkach Magda nie musiała jednak bronić break pointów. Sytuacja wymknęła się spod kontroli Poznanianki w trakcie piątego rozdania. Wówczas dopuściła Kartal do dwóch szans z rzędu i przy pierwszej z nich posłała piłkę w korytarz deblowy. To sprawiło, że Brytyjka znalazła się z przodu.

Tenisistka z siódmej dziesiątki próbowała powiększyć swoją przewagę. Po zmianie stron wypracowała sobie okazję na 4:2, ale Linette nie dawała za wygraną. W następnych minutach Poznanianka gromadziła szanse na powrotne przełamanie i za drugim razem doczekała się błędu ze strony Kartal. Po siedmiu gemach to Magda była już na prowadzeniu. Nie obyło się jednak bez nerwów. Z wyniku 40-0 zrobiła się równowaga. Na szczęście kluczowe piłki w tym rozdaniu powędrowały na konto Polki. Dzięki temu presja przeszła na stronę Brytyjki.

Linette poszła na fali i chociaż przegrywała już 15-30 przy podaniu przeciwniczki, ostatecznie zdobyła trzecie "oczko" z rzędu i mogła zamykać spotkaniu przy swoim serwisie. W dziewiątym gemie Magda spuentowała świetny powrót w trzecim secie. Odrobiła stratę przełamania i pokonała Sonay 6:4, 3:6, 6:3. Teraz zmierzy się z rozstawioną z "5" Mirrą Andriejewą. Czeka nas zatem hitowe starcie o trzecią rundę WTA 1000 w Dosze.

