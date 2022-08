Wspaniały gest Hurkacza. Tenisista znów zadeklarował pomoc

To nie pierwszy raz, kiedy Hubert Hurkacz ogłosił, że swoją grą zamierza pomóc innym. Na podobny gest zdecydował się przed Wimbledonem. Tam jednak jego noga się podwinęła i nie mógł właściwie zrealizować swoich godnych pochwały założeń.

Tym razem Polak ogłosił w mediach społecznościowych podobną akcję, która będzie rozgrywać się podczas US Open.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hubert Hurkacz - Albert Ramos-Vinolas 2:1. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Hurkacz wybrał cel i zapowiedział, ile przekaże od każdego zaserwowanego asa.

Czytaj też: Sześć głośnych wybryków Nicka Kyrgiosa, które zdumiały świat tenisa

Reklama

Szlachetny gest polskiego tenisisty

"W czasie cyklu US Open Series nadal przekazuję 100 euro za każdego asa zaserwowanego przeze mnie na pomoc medyczną dla Ukrainy organizowaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Chcę ich zebrać jak najwięcej aż do zakończenia US Open" - napisał 25-latek.