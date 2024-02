Wspaniałe zachowanie rywali Świątek. Takich rzeczy się nie zapomina

Jednak przed turniejem w Abu Zabi, obecnie 757. zawodniczka rankingu, zapowiadała, że stać ją na to, by nawiązać walkę z takimi zawodniczkami jak Iga Świątek czy Aryna Sabalenka !

W trakcie imprezy została jednak dość brutalnie zweryfikowana, ale nadal konsekwentnie pracuje, by wrócić do czołówki rankingu WTA. I w Dosze pokazała, że wcale nie jest to takie nierealne. A przy okazji zademonstrowała klasę godną wielkiej mistrzyni.