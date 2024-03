Wspaniałe wieści z Quebecu. Pierwszy zawodowy triumf Polki. Ale co za styl

O Zuzannie Pawlikowskiej, dziś już 19-letniej tenisistce z Wrocławia, głośno zrobiło się latem zeszłego roku - dzięki zbiórce pieniędzy była w stanie wyjechać za ocean, by podjąć się rywalizacji w juniorskim US Open. I doszła tam do 1/8 finału, w której nie sprostała późniejszej triumfatorce. Teraz znów jest na tym kontynencie, konkretnie zaś w kanadyjskiej miejscowości Brossard, tuż obok Montrealu. I tam świętowała właśnie triumf w swoim pierwszym zawodowym turnieju - w deblu, bez straty seta.