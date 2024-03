Wspaniałe wieści z Meksyku, Polka zagra o tytuł WTA. Dzika radość po ostatnim serwisie

Nareszcie los uśmiechnął się do Katarzyny Piter! 33-letnia tenisistka aż do tego tygodnia nie mogła wygrać żadnego meczu deblowego od połowy października, ale gdy już wygrała, poszła za ciosem. Wspólnie z Brazylijką Laurą Pigossi dotarły już do finału turnieju WTA 125 w San Luis Potosi. W półfinałowym boju z Rebeccą Marino i Marią Fernandą Navarro pewnie wygrały pierwszego seta, w drugim prowadziły 5:4, serwowały po awans. I sprawa się skomplikowała, to rywalki miały dwie piłki setowe.