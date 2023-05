Wspaniałe wieści legendy tenisa. Świątek gratulowała w środku nocy

W trakcie kariery wygrała 23 turnieje Wielkiego Szlema , w sumie triumfowała 73 razy podczas zawodów tenisowych. Zeszłoroczny występ w US Open miał zakończyć jej długą karierę. Od tej pory nie pojawiła się na korcie, ale do końca nie jest pewne, czy jeszcze nie wróci.

Serena Williams spodziewa się drugiego dziecka

Met Gala to coroczne wydarzenie, podczas którego zbierana są pieniądze na rzecz Instytutu Kostiumów należącego do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. To jedna z najbardziej prestiżowych gal w świecie mody, na którą trudno o zaproszenie, co oczywiście nie dotyczy największych gwiazd.