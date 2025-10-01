Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wspaniałe wieści jeszcze przed meczem Świątek. Polka zagra o finał WTA w Chinach

Tenisowy turniej WTA 1000 w Pekinie wkracza już w decydującą fazę, w środę zostaną wyłonione ostatnie ćwierćfinalistki. Zawodniczki, które odpadły na wcześniejszych etapach, przeniosły się do Suzhou, by tam szukać szansy na punkty w WTA 125. W tym gronie znalazła się Katarzyna Kawa. Reprezentantka Polski w singlu przegrała co prawda we wtorek z Alexandrą Ealą, ale w środę już miała powody do radości. Zagra o finał debla, choć po drugiej stronie siatki znajdzie się była światowa "1" w tej specjalności.

Katarzyna Kawa nie ma w zawodowym tenisie takiej pozycji jak Iga Świątek, Magda Linette czy Magdalena Fręch. Próbuje atakować pierwszą setkę rankingu WTA, jest tego coraz bliżej. A jeśli ta sztuka uda się przed końcem listopada, zapewni sobie prawdopodobnie miejsce w głównej drabince Australian Open.

Stąd i decyzja doświadczonej reprezentantki Polski, by zaryzykować tym razem grę w turniejach azjatyckich. Kawa zgłosiła się do eliminacji WTA 1000 w Pekinie, tam mogła dużo zyskać. Przegrała jednak ich finał z Dalmą Galfi, wyżej notowana Węgierka zrewanżowała się jej za dwie wcześniejsze porażki z tego roku.

    Kawa przeniosła się więc na południowy wschód od stolicy kraju - do Suzhou. Tam odbywają się zawody rangi WTA 125 - głównie dla tych zawodniczek, które pożegnały się z Pekinem w kwalifikacjach bądź dwóch pierwszych rundach. A nie chcą tracić całego tygodnia.

    WTA w Suzhou. Katarzyna Kawa na tropie deblowego półfinału. 61 minut i było po sprawie

    W singlu Polka trafiła w pierwszej rundzie na Alexandrę Ealę, czyli zawodniczkę, z którą Iga Świątek przegrała w tym roku w Miami, a później męczyła się w Madrycie. Filipinka dotarłą do finału WTA 250 w Eastbourne, na kortach twardych wybrała zaś głównie rywalizację w imprezach WTA 125. I świetnie w nich punktuje, jest coraz bliżej wejścia do TOP 50 rankingu WTA.

    Katarzyna Kawa
    Katarzyna KawaLuis ACOSTA / AFPAFP

    Z Kawą wygrała nieznacznie, Polka mogła sprawić niespodziankę. Decydował trzeci set, pierwszego Eala wygrała 6:3, drugiego Katarzyna - także 6:3. A w trzecim było 5:5, gdy Eala najpierw zdołała wywalczyć breaka, a później zakończyła mecz trzecim meczbolem.

    Polka została jednak w Suzhou, tu wspólnie z Japonką Makoto Ninomiyą grały jeszcze w zmaganiach deblowych. W pierwszej rundzie wygrały z rozstawioną z numerem 3 parą z Tajwanu, "przejęły" ich ścieżkę w drabince. A dziś trafiły na duet Peangtarn Plipuech/Wushuang Zheng - Tajka z Chinką były świeżo po triumfie w zawodach ITF w Shenyangu.

      Mecz zaczął się 2,5 godziny przed planowym starciem Igi Świątek z Emmą Navarro w stolicy Chin. trwał tylko 61 minut - Polka i Japonka wygrały gładko 6:2, 6:2. W pierwszej partii straciły dwa gemy przy własnym serwisie, ale wygrały wszystkie, gdy podawały rywalki. I to wystarczyło. A w drugim szybko odskoczyły na 3:0 i miały już pełną kontrolę nad spotkaniem.

      Teraz jednak poprzeczka idzie znacznie w górę - w półfinale czekały już turniejowe "1" - była liderka rankingu WTA w grze podwójnej Storm Hunter oraz Desirae Krawczyk - niegdyś WTA 7, a dziś 42 w deblu. I tu dojdzie do małego rewanżu - Kawa ograła bowiem Hunter w pierwszej rundzie kwalifikacji w Pekinie.

