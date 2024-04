Wspaniałe wieści dla Świątek i reszty Polek. Czekały na to od 10 lat

Reprezentantki Polski w tenisie odniosły duży sukces w poprzednim tygodniu. Biało-Czerwone pokonały Szwajcarię w ramach kwalifikacji do turnieju finałowego Billie Jean Cup. Dzięki temu zwycięstwu naszym zawodniczkom udało się wrócić do ścisłej czołówki po 10 latach. Polki awansowały do pierwszej"10" rankingu ITF - tak spektakularnego skoku w TOP 20 nie zanotowała żadna z innych reprezentacji.