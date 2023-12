Wskazuje mocny punkt Aryny Sabalenki. To pomoże jej pokonać Igę Świątek?

Iga Świątek po raz pierwszy prowadzenie w rankingu WTA objęła 4 kwietnia ubiegłego roku. Wówczas polska zawodniczka zdominowała sezon, żadna z jej rywalek nie była bowiem w stanie dorównać jej poziomem gry na korcie. Tygodnie mijały, a pozostałe zawodniczki z czołówki zaczęły uczyć się na błędach i na bieżąco “odrabiać lekcje". W miesiąca na miesiąc przewaga punktowa w rankingu WTA, dzieląca Igę od rywalek malała, a Aryna Sabalenka niebezpiecznie zbliżała się do naszej reprezentantki.

Ostatecznie Białorusinka zdołała wyprzedzić raszyniankę w rankingu. Stało się to podczas turnieju US Open, udział w którym Iga Świątek dość niespodziewanie zakończyła już na etapie ⅛ finału . Aryna Sabalenka natomiast doszła do ścisłego finału, gdzie musiała uznać wyższość reprezentantki gospodarzy, Coco Gauff. 25-latka choć z Nowego Jorku wyjechała bez prestiżowego trofeum, zyskała miano liderki światowego rankingu kobiecego tenisa.