Wskazano źródło zarazy w Madrycie. Iga Świątek nie miała szans. To koniec

- Ostatnie trzy dni czułam się okropnie. Złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się w porządku, w innych fatalnie. Próbowałam wygrać, ale byłam zupełnie bez energii. Wiem, że między zawodnikami krąży jakiś wirus. Nie tylko ja mam problemy - mówił Iga Świątek w sobotnie popołudnie, krótko po przerwanym spotkaniu III rundy z Ann Li.

Polka nie była pierwszą zawodniczką - i jak się okazuje nie ostatnią - która z powodu kłopotów zdrowotnych musiała wycofać się z turnieju WTA 1000 w Madrycie.

Samsonowa kolejna na liście ofiar tajemniczego wirusa. Zidentyfikowano potencjalne źródło masowych zatruć

Z gry w stolicy Hiszpanii zrezygnowało już w sumie ponad 20 tenisistek i tenisistów. W niedzielę dołączyła do nich kolejna zawodniczka.

"Ludmiła Samsonowa wycofała się z turnieju Mutua Madrid Open z powodu choroby. Linda Noskova awansowała do czwartej rundy walkowerem" - czytamy na oficjalnym profilu imprezy w serwisie X.

W 1/8 finału Noskova zmierzy się z Coco Gauff, która... też była o krok od kapitulacji. W meczu z Soraną Cirsteą momentami słaniała się na nogach. Kryzys zdrowotny przezwyciężyła ogromnym wysiłkiem i determinacją, wygrywając ostatecznie 4:6, 7:5, 6:1.

- Nie wiem, jak to przeżyłam - mówiła Amerykanka tuż po zejściu z kortu. - Wczoraj w nocy czułam się trochę dziwnie, ale po przebudzeniu było dobrze. W trakcie gry czułam, że zemdleję, ale potem dali mi jakieś leki i to zdecydowanie pomogło. Byłam zdenerwowana i zmęczona. W pewnym momencie prawie zwymiotowałam.

Gauff wycofała się już z rywalizacji deblistek, w grze pojedynczej nie składa jeszcze broni.

Jak informuje serwis Puntodebreak.com, przyczyną masowego zatrucia są prawdopodobnie serwowane w trakcie imprezy tacos z krewetkami. Nie podano jednak źródła tej wiadomości. Służby medyczne turnieju robią wszystko, by dalsza faza rozgrywek nie została storpedowana przez kolejne przypadki skrajnej niedyspozycji uczestników.

Ludmiła Samsonowa

Ludmiła Samsonowa

Iga Świątek

