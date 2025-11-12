Jelena Rybakina niemal do ostatnich chwil musiała walczyć o samą przepustkę do WTA Finals. Przesądziły o niej dobre występy w Tokio, gdzie dotarła do półfinału. Zrezygnowała z dalszej rywalizacji w nim, żeby jak najlepiej przygotować się i zregenerować przed prestiżowym turniejem w Rijadzie. Jak się okazało, było warto.

Kazaszka nieoczekiwanie sięgnęła po tytuł WTA Finals, ogrywając w finale Arynę Sabalenkę. Zainkasowała tym samym małą fortunę, zyskała aż 1500 punktów rankingowych i przeskoczyła w zestawieniu Jessicę Pegulę. A jeszcze na początku roku kariera 26-latki znalazła się na zakręcie.

Ogromne kontrowersje wokół Jeleny Rybakiny. Skończyło się zawieszeniem trenera

W lutym niemal całe środowisko zszokowały oskarżenia pod adresem jej trenera - Stefano Vukova. Miał on znęcać się psychicznie nad podopieczną, co doprowadziło do śledztwa WTA, w wyniku którego został on zawieszony. Wówczas doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca Rybakiny, choć sama tenisistka o dziwo broniła Vukova w mediach.

Po stosunkowo niedługim czasie Vukov wrócił do pracy z Rybakiną, co wywołało niemałe poruszenie. Szum wokół zawodniczki ucichł nieco wobec jej udanych startów w Ningbo i Tokio. Wiele pytań pozostało jednak bez odpowiedzi.

Już w trakcie ceremonii WTA Finals wokół Rybakiny zawrzało w związku z jej protestem. Nie zapozowała ona do zdjęcia razem z Sabalenką i dyrektorką generalną WTA - Portią Archer. Niemal na pewno była to jej "odpowiedź" na wcześniejsze zawieszenie Vukova.

Rosjanka ma już tego dość. Apeluje ws. Rybakiny

Temat odżył, a odnieść się do niego postanowiła była numer 3. rankingu WTA - Jelena Diemientjewa. Rosjanka sprzeciwiła się dalszemu wywlekaniu na światło dziennie szczegółów relacji pomiędzy tenisistką i trenerem. Była zawodniczka ma już tego dość.

Ta historia jest bardzo stara i myślę, że zakończyła się już dawno temu. Jest bardzo niejednoznaczna. Rozumiem, że Jelena, jako osoba dbająca o swoją prywatność, znalazła się w niezwykle niekomfortowej sytuacji, gdy cały świat zaczął dyskutować o jej osobistej i zawodowej relacji z trenerem.

- To zbiegło się w czasie z momentem, gdy Jelena zdecydowała się zakończyć współpracę ze swoim trenerem. Ale co dokładnie wydarzyło się między nimi, tego nie wiemy i myślę, że tak powinno pozostać - dodała Diemientjewa.

Rosjanka podkreśliła, że w jej oczach relacja łącząca Rybakinę i Vukova jest bardzo silna i wynika ona z faktu, że dopiero od czasu nawiązania z nim współpracy Kazaszka rozwinęła skrzydła i zaczęła osiągać sukcesy sportowe.

Zwycięstwo w WTA Finals pozwoliło Rybakinie awansować w rankingu WTA na 5. pozycję. Zepchnęła z niej półfinalistkę turnieju w Rijadzie - Jessicę Pegulę.

