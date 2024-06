Tuż po wielkoszlemowym Wimbledonie tenisistki i tenisiści przeniosą się do Paryża, gdzie pod koniec lipca rozpoczną się Letnie Igrzyska Olimpijskie. Na kilka tygodni przed początkiem rozgrywek, Aryna Sabalenka ku zaskoczeniu kibiców i mediów podjęła decyzję o wycofaniu się z tej imprezy.

Absencja rywalki Igi Świątek jest szeroko komentowana w mediach. Swoje trzy grosze do dyskusji dorzucili rodacy triumfatorki tegorocznego Australian Open.

Białorusini nie owijają w bawełnę w sprawie decyzji Aryny Sabalenki o rezygnacji z igrzysk olimpijskich

Sytuacją czołowej zawodniczki kobiecego touru zainteresowali się Białorusini. Serwis "Tribuna" odniósł się do słów gwiazdy tenisa, która mówiła o napiętym harmonogramie w tym sezonie i rankingu. "Nie są to jakieś wyjątkowe okoliczności - o ranking dbają wszyscy czołowi tenisiści świata. Wielu z nich pojedzie na igrzyska olimpijskie. Poza tym Sabalenka nie ma problemów z liczbą turniejów" - zaznaczają dziennikarze, którzy przypominają, że zarówno 26-latka, jak i jej rodaczki długo czekały na ostateczną decyzją w sprawie wyjazdu na igrzyska. Jednakże w momencie, gdy sportsmenki dostały zielone światło, chęć podróży do Francji deklarowała trzecia rakieta świata.