Wrze po losowaniu US Open. Organizatorzy zrównani z ziemią. "Wstyd"

Tegoroczne US Open zdaje się mieć naprawdę dość wyraźnych faworytów i faworytki. Gdy spojrzymy na przewidywania ekspertów, to w obu przypadkach tak naprawdę powtarzają się dwa duety. Wśród pań mowa oczywiście o Idze Świątek i Arynie Sabalence, które zdominowały żeński tenis już od naprawdę długiego czasu i tylko okazjonalnie oddają najważniejsze tytuły.

Z kolei u panów wszyscy już wyczekują kolejnego epickiego meczu między liderem rankingu ATP Jannikiem Sinnerem oraz wiceliderem rankingu ATP Carlosem Alcarazem i każde inne rozstrzygnięcie niż starcie o tytuł tej dwójki będzie pewnego rodzaju niespodzianką, choć oczywiście nie można nigdy skreślać Novaka Djokovicia. To trójka byłych mistrzów tej imprezy.

Wawrinka nie zagra w US Open. Ostre reakcje

Oprócz nich w drabince głównej z byłych triumfatorów US Open znajdziemy jeszcze dwóch byłych triumfatorów - Daniiła Miedwiediewa oraz Marina Cilicia. Kolejnym z nich mógłby być Stan Wawrinka, który zgłosił się do organizatorów po dziką kartę, która pozwoliłaby mu zagrać w turnieju. Władze US Open nie zdecydowały się jednak na "wręczenie" Wawrince tego przywileju.

W związku z tym nie zobaczymy Szwajcara na kortach w Nowym Jorku, co spotkało się z ostrą reakcją. Trener Szwajcara Magnus Norman napisał jedynie lakoniczne, że wrócą do domu, aby być lepsi. Zdecydowanie bardziej wymowny komentarz do sytuacji dał Thierry Guibert, a więc szef firmy, która sponsoruje 40-latka. "Nie zaproszony... wstyd US Open. Będzie nam brakować Stana" - napisał, a jego wpis dalej podał...Wawrinka.

To stanowi najlepszy komentarz dla decyzji, jaką podjęli organizatorzy US Open. W mediach społecznościowych nie brakuje także głosów sprzeciwu przeciwko niedopuszczeniu do gry w ostatnim Wielkim Szlemie w tym roku. Obecnie w rankingu Szwajcar zajmuje 146. miejsce w rankingu ATP. Według medialnych doniesień w trakcie US Open Wawrinka ma grać w Challengerze.

Miomir Kecmanovic - Sebastian Korda. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Stan Wawrinka Hector Retamal AFP

Stan Wawrinka AFP

Stan Wawrinka AFP