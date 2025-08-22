Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wrze po losowaniu US Open. Organizatorzy zrównani z ziemią. "Wstyd"

Rafał Sierhej

W czwartkowe późne popołudnie czasu polskiego poznaliśmy drabinkę tegorocznego US Open. Oczywiście z polskiej perspektywy najważniejszym było to, co spotka Igę Świątek, która może powiedzieć o małym szczęściu. Uwagę przykuła jednak nieobecność Stana Wawrinki w drabince męskiej. Były triumfator imprezy zgłosił się po dziką kartę, ale jej nie dostał, co wywołało bardzo ostre reakcje.

US Open
US OpenElsaGetty Images

Tegoroczne US Open zdaje się mieć naprawdę dość wyraźnych faworytów i faworytki. Gdy spojrzymy na przewidywania ekspertów, to w obu przypadkach tak naprawdę powtarzają się dwa duety. Wśród pań mowa oczywiście o Idze Świątek i Arynie Sabalence, które zdominowały żeński tenis już od naprawdę długiego czasu i tylko okazjonalnie oddają najważniejsze tytuły.

Z kolei u panów wszyscy już wyczekują kolejnego epickiego meczu między liderem rankingu ATP Jannikiem Sinnerem oraz wiceliderem rankingu ATP Carlosem Alcarazem i każde inne rozstrzygnięcie niż starcie o tytuł tej dwójki będzie pewnego rodzaju niespodzianką, choć oczywiście nie można nigdy skreślać Novaka Djokovicia. To trójka byłych mistrzów tej imprezy.

Wawrinka nie zagra w US Open. Ostre reakcje

Oprócz nich w drabince głównej z byłych triumfatorów US Open znajdziemy jeszcze dwóch byłych triumfatorów - Daniiła Miedwiediewa oraz Marina Cilicia. Kolejnym z nich mógłby być Stan Wawrinka, który zgłosił się do organizatorów po dziką kartę, która pozwoliłaby mu zagrać w turnieju. Władze US Open nie zdecydowały się jednak na "wręczenie" Wawrince tego przywileju.

W związku z tym nie zobaczymy Szwajcara na kortach w Nowym Jorku, co spotkało się z ostrą reakcją. Trener Szwajcara Magnus Norman napisał jedynie lakoniczne, że wrócą do domu, aby być lepsi. Zdecydowanie bardziej wymowny komentarz do sytuacji dał Thierry Guibert, a więc szef firmy, która sponsoruje 40-latka. "Nie zaproszony... wstyd US Open. Będzie nam brakować Stana" - napisał, a jego wpis dalej podał...Wawrinka.

To stanowi najlepszy komentarz dla decyzji, jaką podjęli organizatorzy US Open. W mediach społecznościowych nie brakuje także głosów sprzeciwu przeciwko niedopuszczeniu do gry w ostatnim Wielkim Szlemie w tym roku. Obecnie w rankingu Szwajcar zajmuje 146. miejsce w rankingu ATP. Według medialnych doniesień w trakcie US Open Wawrinka ma grać w Challengerze.

Stan WawrinkaHector RetamalAFP
Stan WawrinkaAFP
Stan WawrinkaAFP

