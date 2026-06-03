Wrzawa po triumfie Chwalińskiej. Polka na ustach Francuzów, oto jak ją nazwali

Paryski sen Mai Chwalińskiej trwa w najlepsze. Jeszcze kilka tygodni temu cieszyła się ona z premierowej kwalifikacji do głównej drabinki French Open. Dziś natomiast znalazła się w półfinale wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa.

Po drodze polska rewelacja eliminowała takie zawodniczki jak: Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari oraz Diane Parry. Udany bój o topową czwórkę turnieju stoczyła natomiast z Anną Kalinską. Rosjanka sprawiła Polce pewne kłopoty, jednak ostatecznie to tenisistka z kraju nad Wisłą wyszła z tego pojedynku obronną ręką.

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Nic dziwnego, że tego typu sukces przyciąga zainteresowanie mediów z całego świata. Szczególnie dużo uwagi poczynaniom Chwalińskiej poświęcają Francuzi, a więc gospodarze toczącego się obecnie wielkoszlemowego turnieju.

Polka wciąż nie przestaje ich zaskakiwać. Żurnaliści portalu "L'Equipe" już w pierwszych zdaniach określili ją jako "zdecydowanie największą sensacją kobiecego Rolanda Garrosa". Po raz kolejny podkreślili jej nietypowy sposób gry, który sprawia przeciwniczkom wiele problemów. Przypomnieli także, że tenisistka z kraju nad Wisłą jest drugą (po Nadii Podorosce w 2020 roku) kwalifikantką, która w erze open dotarła do półfinału French Open.

Wyjść z podziwu nie mogą także redaktorzy francuskiej filii "Eurosportu". Oni również postanowili nadać Polce bardzo specjalne miano. Chwalińską określili bowiem jako "historię poprawiającą nastrój tej edycji turnieju".

W nieco inną stronę poszli natomiast dziennikarze portalu "RMC Sport". Po triumfie przyjrzeli się oni zarobkom Polki. Dzięki swojej fenomenalnej grze Chwalińska wyjedzie bowiem ze stolicy Francji z absolutnie rekordową wypłatą. Podkreślili, że tegoroczne paryskie zmagania są dla tenisistki z kraju nad Wisłą podwójnie udane. Odniosła w nich już dwa sukcesy - sportowy oraz finansowy.

Francuski sen Mai Chwalińskiej trwa w najlepsze. Już 4 czerwca stoczy ona pojedynek, którego stawką będzie finał wielkoszlemowej imprezy. Naprzeciw niej wyjdzie Diana Sznajder, która sensacyjnie wyeliminowała Arynę Sabalenkę.

Maja Chwalińska PAP/EPA

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP





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