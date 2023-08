Novak Djoković przez całą swoją karierę musiał rywalizować z takimi postaciami jak Roger Federer czy Rafael Nadal. Pierwszy z nich we wrześniu zakończył karierę, a drugi od stycznia wraca do zdrowia i na kortach pojawi się późną jesienią. Z kolei Serb pokazuje sportową długowieczność i mimo 36 lat w metryce bardzo dzielnie znosi kolejne obciążenia treningowe i turniejowe. Choć nie ma powodów, by wysyłać go na emeryturę, to w środowisku tenisowym trwa cicha debata o tym, kiedy "Nole" zawiesi rakietę na kołku.

- Wiek robi swoje, nie ma tej szybkości, nie ma koncentracji, ale chce się grać. Trudno jest przerwać karierę, wiem to sam. Mam nadzieję, że poczuje, kiedy musi to zrobić. Jestem pewien, że myśli, że musi odejść, ale myślę, że będzie grał jeszcze przez rok lub dwa. Oceni to sam, gdy zobaczy, że brakuje mu 10 lub 15 centymetrów do złapania piłki, że nie ma już takiego uderzenia, które jest potrzebne... Zdecyduje sam i powie "zagrałem wystarczająco dużo, nie będę przeganiany po korcie przez dzieciaki, przegrywam mecze, które wcześniej bym wygrał" - mówił kilkanaście dni temu były zawodnik Radmilo Armenulić .

Koniec kariery Novaka Djokovicia dopiero za kilka lat? Tak uważa Tim Henman

Do dyskusji na łamach "Express Sport" włączył się współpracujący z angielskim oddziałem Eurosportu Tim Henman, którego polscy kibice mogą oglądać na swoich ekranach przy okazji Australian Open, Rolanda Garrosa i US Open. Jego zdaniem kariera "Djoko" potrwa dłużej, niż szacuje Armenulić.

Jego głód i pragnienie są widoczne dla wszystkich. Jeśli to straci, prawdopodobnie odejdzie, ale nie sądzę, by stało się to jeszcze przez kilka dobrych lat. Kiedy mówimy o sportowcu jego pokroju, nie sądzę, aby motywacja była lub stała się problemem. To, co osiągnął, zawodnicy, których pokonał i rywale, z którymi rywalizował - to absolutnie niewiarygodne ~ Tim Henman

Brytyjczyk odniósł się także do rywalizacji Serba z Carlosem Alcarazem. Dwie pierwsze rakiety świata dały prawdziwe koncerty gry w finale Wimbledonu oraz Cincinnati.

Gdyby nie było Alcaraza, myślę, że Djoković powiedziałby sobie: "teraz mogę dominować, chcę wygrywać coraz więcej i więcej". Wyobrażam sobie jednak, że patrzy na rywalizację z Hiszpanem w następujący sposób: "Oto moje następne wyzwanie, chcę udowodnić sobie, Alcarazowi i wszystkim innym, że nadal jestem najlepszy" ~ Tim Henman

- Djoković wygrał dwa pierwsze tegoroczne turnieje wielkoszlemowe, był w finale trzeciego. Jego bilans meczów i doświadczenie są niesamowite. To wspaniałe, że mamy wczesny etap nowej rywalizacji, obaj są w zupełnie innych momentach kariery. Miejmy nadzieję, że zagrają jeszcze wiele razy - zakończył. Najbliższa okazja do tego w finale US Open 10 września.

