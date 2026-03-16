Tomasz Wiktorowski został trenerem Igi Świątek w grudniu 2021 roku. Wprowadził ją na najwyższy tenisowy poziom. W trakcie trzech sezonów ich współpracy Raszynianka triumfowała w czterech turniejach wielkoszlemowych - trzykrotnie we French Open (2022-24) oraz US Open (2022). Oprócz tego została liderką światowego rankingu.

Kadencja Wiktorowskiego dobiegła końca w październiku 2024 roku. "Z uwagi na tę istotną dla mnie zmianę daję sobie najbliższe tygodnie na rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem. Toczą się już pierwsze rozmowy z trenerami zza granicy, bo czuję, że jestem gotowa na kolejny krok w mojej karierze" - przekazywała wówczas Świątek. Ostatecznie zatrudniony został Wim Fissette.

Informacja ta była bardzo zaskakująca. Nic nie wskazywało na to, że współpraca Świątek z Wiktorowskim mogła się załamać czy podążać w złym kierunku. O odejściu polskiego szkoleniowca ze sztabu najlepszej polskiej tenisistki podczas niedzielnego podcastu "Trzeci Serwis" opowiadał Lech Sidor.

Dyskusja ta została wywołana po pytaniu jednego z internautów, które dotyczyło tego, jaki trener będzie chciał pracować z Igą, mając z tyłu głowy tak ważną rolę Darii Abramowicz w sztabie.

- Patrz kazus Wiktorowskiego. On nigdy nie zdradzi jak to wyglądało, kulis nie zdradzi. Klauzulę tzw. milczenia wszyscy tam mają podpisane. Może jak będzie na emeryturze - rozpoczął były tenisista i obecny ekspert.

Następnie Sidor stwierdził, że w końcowym etapie pracy Wiktorowski męczył się na swoim stanowisku. - Wiktorowskiego można lubić lub nie lubić, tak samo jak jego metody pracy. Ale chłopak ma charakter i tzw. jaja. Było widać na pół roku przed tym, zanim się pożegnali, że on siedzi i ma dość. Już potem zmieniali miejsca (na trybunach kortu - red.), Daria dwa piętra wyżej, a to z boku, a to kilka metrów dalej - dodawał, sugerując wyraźnie że to rola Abramowicz mogła wpłynąć na rozstanie Wiktorowskiego ze Świątek.

Analiza eksperta sięgnęła do momentu, w którym zastanawiał się, dlaczego tak istotne decyzje i ruchy dotyczące kariery Polki mają zapadać nieco "pod dyktando" psycholożki. Nie wspominając już o jej funkcji nawet podczas samych meczów, kiedy to pełni praktycznie pierwszoplanową rolę.

Po porażce z Eliną Switoliną w Indian Wells Iga Świątek lada moment przystąpi do zmagań w Miami.

