Wraca sprawa dopingu. Padło nazwisko Igi Świątek. Tuż przed Wimbledonem
Wydawało się, że temat zawieszenia Igi Świątek za wykrycie w jej organizmie niedozwolonej substancji jest definitywnie zamknięty. Sprawa po raz kolejny wraca jednak jako punkt odniesienia. Tym razem dzieje się tak przy okazji aż czteroletniego zawieszenia niedawnej mistrzyni Wimbledonu, Markety Vondrousovej. Głos w trybie awaryjnym zabrała szefowa Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA).
W grudniu ubiegłego roku Marketa Vondrousova nie wpuściła do mieszkania kontrolera, który przyszedł pobrać próbkę do testu antydopingowego. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku twierdzi, że nie przestrzegał procedur - nie okazał legitymacji służbowej ani upoważnienia.
Jej tłumaczenia nie znalazły jednak aprobaty. Za brak współpracy groziła jej taka sama sankcja jak za pozytywny wynik testu - czyli cztery lata zawieszenia. I dokładnie taki wymiar kary usłyszała.
Świątek zawieszona na miesiąc, Vondrousova na cztery lata. Padają pytania o sprawiedliwość. Szefowa ITIA wyjaśnia
- Zareagowałam jako osoba, która się boi. W tamtej chwili chodziło o poczucie bezpieczeństwa, a nie o unikanie czegoś - zapewniała Vondrousova. Wierzyła, że uniknie najgorszego scenariusza. Wcześniej przeszła ponad 100 kontroli antydopingowych i nigdy w jej organizmie nie znaleziono substancji niedozwolonych.
Inaczej wyglądała sytuacja Igi Swiątek, której historia przywoływana jest teraz zewsząd. U Polki wykryto trimetazydynę. Miały nią być zanieczyszczone tabletki nasenne z melatoniną.
Jesienią 2024 roku Raszynianka przeszła długą drogę, by udowodnić swoją niewinność. Ostatecznie została zawieszona jedynie na miesiąc. Po odbyciu karencji w dwóch turach wróciła do gry.
- Świątek i Vondrousova? To są fundamentalnie inne sprawy z fundamentalnie różnymi faktami, dlatego nie sądzę, że można je w ogóle porównywać - mówi na kanale "Talking Tennis" szefowa ITIA, Karen Moorhouse.
- Sprawa Świątek dotyczyła zanieczyszczonego leku, oficjalnie zarejestrowanego jako środek medyczny w jej kraju, w Polsce. Myślę, że wszyscy się zgodzą, iż zawodnik może oczekiwać bezpieczeństwa od zarejestrowanego leku. W tej konkretnej sytuacji poziom winy został uznany za bardzo niski - dodaje Moorhouse.
Świątek nigdy nie unikała kontroli antydopingowych. Kiedy okazało się, że przyjmowany przez nią preparat był zanieczyszczony, przerwała sezon i skupiła się wyłącznie na wyjaśnieniu sprawy. Z finalnie korzystnym dla niej efektem.
Najlepsza polska tenisistka we wtorek rozpocznie zmagania w tegorocznej edycji Wimbledonu. Broni tytułu sprzed roku i 2000 punktów rankingowych. Jej pierwszą rywalką będzie Amerykanka Taylor Townsend (81. WTA).