Wraca sprawa dopingu. Padło nazwisko Igi Świątek. Tuż przed Wimbledonem

W grudniu ubiegłego roku Marketa Vondrousova nie wpuściła do mieszkania kontrolera, który przyszedł pobrać próbkę do testu antydopingowego. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku twierdzi, że nie przestrzegał procedur - nie okazał legitymacji służbowej ani upoważnienia.

Jej tłumaczenia nie znalazły jednak aprobaty. Za brak współpracy groziła jej taka sama sankcja jak za pozytywny wynik testu - czyli cztery lata zawieszenia. I dokładnie taki wymiar kary usłyszała.

Świątek zawieszona na miesiąc, Vondrousova na cztery lata. Padają pytania o sprawiedliwość. Szefowa ITIA wyjaśnia

- Zareagowałam jako osoba, która się boi. W tamtej chwili chodziło o poczucie bezpieczeństwa, a nie o unikanie czegoś - zapewniała Vondrousova. Wierzyła, że uniknie najgorszego scenariusza. Wcześniej przeszła ponad 100 kontroli antydopingowych i nigdy w jej organizmie nie znaleziono substancji niedozwolonych.

Inaczej wyglądała sytuacja Igi Swiątek, której historia przywoływana jest teraz zewsząd. U Polki wykryto trimetazydynę. Miały nią być zanieczyszczone tabletki nasenne z melatoniną.

Jesienią 2024 roku Raszynianka przeszła długą drogę, by udowodnić swoją niewinność. Ostatecznie została zawieszona jedynie na miesiąc. Po odbyciu karencji w dwóch turach wróciła do gry.

- Świątek i Vondrousova? To są fundamentalnie inne sprawy z fundamentalnie różnymi faktami, dlatego nie sądzę, że można je w ogóle porównywać - mówi na kanale "Talking Tennis" szefowa ITIA, Karen Moorhouse.

- Sprawa Świątek dotyczyła zanieczyszczonego leku, oficjalnie zarejestrowanego jako środek medyczny w jej kraju, w Polsce. Myślę, że wszyscy się zgodzą, iż zawodnik może oczekiwać bezpieczeństwa od zarejestrowanego leku. W tej konkretnej sytuacji poziom winy został uznany za bardzo niski - dodaje Moorhouse.

Świątek nigdy nie unikała kontroli antydopingowych. Kiedy okazało się, że przyjmowany przez nią preparat był zanieczyszczony, przerwała sezon i skupiła się wyłącznie na wyjaśnieniu sprawy. Z finalnie korzystnym dla niej efektem.

Najlepsza polska tenisistka we wtorek rozpocznie zmagania w tegorocznej edycji Wimbledonu. Broni tytułu sprzed roku i 2000 punktów rankingowych. Jej pierwszą rywalką będzie Amerykanka Taylor Townsend (81. WTA).

Marketa Vodrousova CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Marketa Vondrousova ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Iga Świątek IMAGO/NOUSHAD East News





Iga Świątek - Marketa Vondrousova. Skrót meczu. WIDEO Associated Press © 2024 Associated Press