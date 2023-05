Wpadka wielkiej rywalki Świątek. Gwiazda sensacyjnie żegna się z turniejem

Jessica Pegula aktualnie zajmuje 3. miejsce w rankingu WTA . Taylor Townsend natomiast jest dopiero 168 . Ten mecz to kolejny dowód, na to, że wielkie niespodzianki w tenisie się zdarzają. Niżej notowana Amerykanka tym razem trafiła na swój wielki dzień i w 1/32 finału Internazionali d’Italia ograła swoją rodaczkę, Jessicę Pegulę .

Sensacja w Rzymie. Pegula odpada już w drugiej rundzie

Dzięki temu zwycięstwu Taylor Townsend awansowała do 1/16 finału turnieju WTA w Rzymie. Tam jej rywalką będzie Chinka Xiyu Wang. Do tej pory jej największym osiągnięciem w karierze jest awans do czwartej rundy US Open - Amerykanka dokonała tego w 2019 roku.