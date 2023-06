Wpadka wielkiej rywalki Igi Świątek. Czołowa tenisistka za burtą turnieju

Ons Jabeur po Rolandzie Garrosie, który zakończyła na etapie ćwierćfinału, w którym przegrała z Beatriz Haddad Maią, postanowiła wystartować w Berlinie. Zmagania w stolicy Niemiec są dla zawodniczek dobrą okazją do "przetarcia" przed Wimbledonem , który rozpocznie się już na początku lipca.

Tunezyjka, która w ubiegłym roku dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju rozgrywanego na londyńskich kortach, wprawdzie nie jest wymieniana w gronie faworytek do powtórzenia tego sukcesu, ale z pewnością będzie chciała potwierdzić, że dobrze czuje się na nawierzchni trawiastej. Problem w tym, że Jabeur już w Berlinie zaliczyła sporą wpadkę, co stawia pod znakiem zapytania jej dyspozycję.