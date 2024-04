Wpadka triumfatorki US Open, konsternacja na korcie. Rywalka nie reagowała

Sportowcy często powtarzają, że gra się do kończącego gwizdka, syreny czy ostatniej piłki, ale jak się okazuje, nieraz sami gubią się, kiedy to następuje. Taka sytuacja miała miejsce w drugiej odsłonie rywalizacji między Wielką Brytanią a Francją w ramach eliminacji Grupy Światowej do Billie Jean King Cup. W pierwszej Diane Parry pokonała Katie Boulter 6:2, 6:0 wyprowadzając "Trójkolorowe" na prowadzenie w Le Portel. Reklama

Emmie Raducanu udało się odrobić straty swojego kraju. Triumfatorka US Open z 2021 roku wygrała z Caroline Garcią 3:6, 6:3, 6:2, mimo że nie była faworytką ekspertów. W trzecim secie doszło do zabawnej sytuacji. Gdy zawodniczka urodzona w Saint-Germain-en-Laye posłała jeden z returnów w siatkę, zrobiło się 5:1 dla Brytyjki. Publiczność w standardowy sposób zaczęła bić brawo po skończonym gemie, tymczasem Raducanu zaczęła iść z linii końcowej do środka kortu, podnosząc lewą rękę w geście triumfu. Po kilku metrach chodu brak reakcji ze strony przeciwniczki uświadomił jej, że mecz nie dobiegł końca.

"Jeszcze nie, Emma" - powiedziała w żartobliwym tonie jedna z anglojęzycznych komentatorek tego starcia.

Emma Raducanu przedwcześnie "zakończyła" mecz. Zakłopotanie na twarzy

Zawodniczka urodzona w Toronto po prostu zgubiła rachubę. Z zakłopotania zacisnęła usta i odwróciła się w przeciwną stronę. Przegrała kolejnego gema do 15, ale był on przy serwisie Garcii. Następnie zwyciężczyni US Open 2021 stanęła przed pierwszą szansą "wyserwowania" spotkania. Wygrała gema do 30 i doprowadziła do stanu 1-1 w rywalizacji drużynowej. Reklama

W sobotę Boulter zagra z Garcią, Raducanu z Parry, a w deblu Harriet Dart i Heather Watson z Garcią i Kristiną Mladenović.

Emma Raducanu / AFP

Caroline Garcia / AFP