Wpadka Świątek, uwaga skupiona na Wiktorowskim. Amerykanie ogłaszają bez wahania

Tegoroczny US Open nie był szczęśliwy dla Igi Świątek. Polka została zatrzymana już w ćwierćfinale przez Amandę Anisimovą, którą rozbiła w finale Wimbledonu 6:0, 6:0. Chociaż raszynianka uchodziła za murowaną faworytkę, nie ugrała przeciwko reprezentantce USA nawet seta.

Świątek w centrum burzy. Kibice zniesmaczeni zachowaniem Polki

Wiceliderka rankingu WTA miałam wyraźny problem z pogodzeniem się z takim rozwojem wypadków, czego najlepszym dowodem było kuriozalne zachowanie w trakcie konferencji prasowej. Naskoczyła wówczas na dziennikarza. A pytanie nie dotyczyło koralików we włosach, tylko poziomu zmęczenia, czy potrzeby odpoczynku.

Wpadka Świątek, zarówno ta na korcie, jak i konferencji prasowej, z której nagrania odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych, były mocno komentowane. Jej postawę skrytykował m.in. Marek Furjan.

"Iga "o nic nie można zapytać" Świątek.", "Jej naprawdę nie da się lubić, wiecznie coś nie pasuje", "Może niech Iga przedstawi pytania, które można jej zadawać?" - brzmiało tylko kilka wpisów oburzonych kibiców pod nagraniem z feralnej konferencji.

Dalej, aniżeli Świątek w Nowym Jorku dotarła będąca w formie zwyżkowej Naomi Osaka. Japonka od czasu zatrudnienia Tomasza Wiktorowskiego notuje stały progres, a na korcie prezentuje się coraz pewniej. Nic więc dziwnego, że polski trener znalazł się w centrum zainteresowania medialnego.

W USA aż huczy o Tomaszu Wiktorowskim. Polak prowadzi Osakę do sukcesów

Wiktorowski chwalony jest niemal z każdej strony, a wiele uwagi po US Open poświęcili mu Amerykanie. Dziennikarze ze Sports Illustrated chwalili Osakę za zatrudnienie go. Pod adresem 44-latka również padło wiele ciepłych słów.

Po raz pierwszy od pięciu lat Naomi Osaka grała dalej w drugim tygodniu turnieju wielkoszlemowego [...] Mimo porażki w półfinale z Anisimovą, Osaka może czuć zachwyt z powodu poprawy swojej gry. Docenić trzeba też decyzję o zatrudnieniu Tomasza Wiktorowskiego - godnego trenera, poświęcającego się wyłącznie jej doskonaleniu

Wcale nie tak dawno efektami współpracy Wiktorowskiego z Osaką zachwycali się także rodacy tenisistki. Nie ulega wątpliwości, że zatrudnienie byłego szkoleniowca Igi Świątek było odpowiednim ruchem ze strony czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.

