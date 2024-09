Tatjana Maria ma na swoim koncie trzy triumfy w turniejach WTA - raz wygrywała w Santa Ponca, a dwukrotnie w Bogocie. Błysnęła także podczas Wimbledonu w 2022 roku, kiedy to dotarła aż do półfinału , pokonując po drodze m.in. Marię Sakkari i Jelenę Ostapenko. Ostatecznie przegrała bój o finał z Ons Jabeur, ale i tak pozostawiła po sobie dobre ważenie.

Reprezentantka Niemiec od dłuższego czasu ma problem, by nawiązać do poziomu, jaki prezentowała jeszcze dwa sezonu temu. Na początku bieżącego roku była notowana na 42. miejscu w rankingu WTA, co było jej życiowym osiągnięciem, ale od stycznia notuje regres. Wprawdzie w Guadalajarze i Barranquilla docierała do finałów (notabene oba przegrała), ale były to turnieje rangi WTA 125.