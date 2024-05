Wpadka podczas meczu Linette, sędzia zawodów musiał interweniować. Polka triumfuje

Pojedynek rozpoczął się od dwóch przełamań - obie rywalki "na dzień dobry" przegrały swoje serwisy. Pierwszą zawodniczką, która zdołała wygrać swoje podanie, była Magda Linette . Polka objęła prowadzenie, ale do zwycięstwa w secie czekała ją jeszcze bardzo daleka droga.

Rywalka jednak szybko odpowiedziała jej tym samym i bardzo pewnie wygrała swojego gema serwisowego. Na korcie na początku utrzymywała się równowaga, która potrwała jednak tylko do szóstego gema. Właśnie wtedy Magda Linette zyskała przewagę.

Zwroty akcji w pierwszym secie. Linette nie zawiodła w kluczowym momencie

Problemy z kortem. Sędzia zawodów musiał wkroczyć do akcji

Od początku tego meczu Sorana Cirstea zgłaszała problem z kortem , a właściwie z jednym jej kawałkiem. Była to część, która podczas pierwszego seta znajdowała się w cieniu rzuconym przez drzewa. Przed rozpoczęciem drugiego seta na korcie pojawił się supervisor, aby skontrolować stan nawierzchni, który sprawiał problemy. Mecz został jednak kontynuowany zgodnie z planem. Nie ma jednak wątpliwości, że takie wydarzenia w pierwszej rundzie turnieju rangi 500 nie powinny mieć miejsca i organizatorzy muszą wyciągnąć z tego wnioski. Możliwe, że część kortu, na którą padał cień, była zbyt mocno zroszona i nie zdążyła odpowiednio wyschnąć przed rozpoczęciem meczu. Jeśli Sorana Cirstea w tym miejscu się ślizgała, to nie ma wątpliwości, że utrudnienie w grze z Magdą Linette było duże.

Drugi set zaczął się bliźniaczo do pierwszego. Magda Linette przegrała swój serwis, ale chwilę później odpowiedziała rywalce rebreakiem. W następnym gemach każde z tenisistek liczyła na to, że zdoła wypracować sobie przewagę i wywrzeć presję na rywalce.

Po szóstym gemie nadeszły znakomite wieści dla Magdy Linette , która zrealizowała swój cel i wypracowała sobie przewagę przełamania. W tym momencie miała jedno zadanie - utrzymać swój serwis na wysokim poziomie i nie pozwolić Rumunce wrócić do tego spotkania.

Widać było, że Cirstea gra z bólem wypisanym na twarzy i kuleje, ale to nie przeszkodziło jej postawić się Magdzie Linette. W siódmym gemie Rumunka zdołała wywalczyć powrotne przełamanie i znów doprowadzić do remisu. Trzeba przyznać, że był to źle rozegrany gem przez Polkę.