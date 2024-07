Wpadka organizatorów po triumfie Polaka na Wimbledonie. Kibice od razu to zauważyli

Z wielkimi nadziejami polscy fani od dwóch tygodni śledzili poczynania rodaków na kortach Wimbledonu . Do Wielkiej Brytanii głodny sukcesu przyleciał między innymi Hubert Hurkacz. Tradycyjnie wśród kandydatek do końcowego triumfu znajdowała się również Iga Świątek. Niestety oboje pożegnali się z turniejem jeszcze przed czwartą rundą. Kibiców zmartwił zwłaszcza wrocławianin, który w starciu z Arthurem Filsem nabawił się kontuzji kolana i jego występ na zbliżających się igrzyskach olimpijskich stoi pod znakiem zapytania.

"Musieliśmy grać w piątek. To było pewne bo Su-Wei Hsieh w sobotę ma finał debla, więc trzeba było to skończyć. Jedyna przeszkoda była taka, że musieliśmy zamknąć spotkanie do 23:00. Po tej godzinie kończą się wszystkie mecze i już nie można grać tego dnia. Początkowo była szansa, że wejdziemy na kort numer dwa. Potem zrobiło się tam ciemno. Moglibyśmy tam zacząć seta, a następnie przenieść się na "jedynkę". To było trochę męczące, ale na szczęście para meksykańska, którą spotkamy w finale, uciągnęła tie-breaka. Wspomniany mecz zakończył się w dwóch setach, dlatego mogliśmy wyjść na kort numer jeden" - mówił nasz rodak po awansie do finału w rozmowie z Polsatem Sport.