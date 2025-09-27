Wpadka na oczach Wiktorowskiego. Osaka wyeliminowana z Pekinu. Nie zagra ze Świątek

Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski zanotowali bardzo udany początek współpracy. Japonka najpierw dotarła do decydującego starcia na turnieju WTA 1000 w Montrealu, a następnie otarła się o finał US Open. Podczas nowojorskiego Szlema zawodniczka z Azji przegrała po bardzo zaciętym starciu z Amandą Anisimovą - 7:6(4), 6:7(3), 3:6. W obu rozgrywkach byliśmy blisko spotkania Osaki z Igą Świątek, ale ani razu do takiego nie doszło.

Kolejna okazja nadarzyła się podczas zmagań w Pekinie. Naomi oraz nasza reprezentantka znalazły się w jednej ćwiartce, a to oznaczało, że mogą trafić na siebie w batalii o awans do najlepszej "4". Wiemy już jednak, że nie dojdzie do takiej potyczki w stolicy Chin. Tym razem wszystko za sprawą Naomi. Czterokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych sensacyjnie uległa Alaksandrze Sasnowicz. A wszystko na własne oczy z poziomu boksu obserwował obecny trener Japonki - Tomasz Wiktorowski.

WTA Pekin: Naomi Osaka kontra Alaksandra Sasnowicz w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Osaki. Na starcie pojedynku obie tenisistki utrzymały swoje podania. Od stanu 1:1 sytuacja układała się jednak po myśli Naomi. Japonka przejęła kontrolę nad wydarzeniami, kolekcjonowała kolejne gemy. Doszło do tego, że już przy stanie 5:1 tenisistka z Azji serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Mimo drobnych kłopotów na koniec, wielka mistrzyni zdołała zamknąć partię w trakcie siódmego rozdania. Ostateczny wynik brzmiał 6:1 na korzyść tegorocznej półfinalistki US Open.

Na starcie kolejnej części potyczki Sasnowicz zaczepiła się na grę, zaczęła kolekcjonować swoje gemy. W trakcie piątego gema Osaka doczekała się jednak break pointów. Po drugiej szansie Naomi objęła prowadzenie z przełamaniem. Po zmianie stron 14. rakieta świata posiadała w sumie cztery okazje na 4:2. Ale nie wykorzystała żadnej z nich i ponownie wpuściła Alaksandrę do gry. W dalszej fazie seta to Białorusinka mogła wywierać presję poprzez fakt, że serwowała jako pierwsza. I gdy Osaka podawała po pozostanie w grze o zwycięstwo w drugiej odsłonie, Japonka nie wytrzymała presji. Dała się przełamać i przegrała seta 4:6.

Wszystko miała rozstrzygnąć trzecia partia. Sasnowicz znajdowała się na fali i szybko wyszła na prowadzenie 3:0 w decydującej części pojedynku. Osaka próbowała odrabiać straty, ale... to rywalka wywalczyła kolejne przełamanie. Przy stanie 5:1 Białorusinka serwowała po wygraną. Alaksandra miała 30-15 w siódmym gemie, znalazła się dwie piłki od zwycięstwa. Wówczas nie domknęła rywalizacji, dała sobie odebrać serwis. Problem Naomi polegał jednak na tym, że zawodniczka z Azji nie zdołała zbudować pozytywnej serii. Już pierwszy meczbol dla 130. rakiety świata przyniósł zwycięstwo Sasnowicz 1:6, 6:4, 6:2. W trzeciej rundzie WTA 1000 w Pekinie zmierzy się z Martą Kostiuk. Gdyby dzisiejsze spotkanie wygrała Japonka, wówczas mielibyśmy starcie polskich trenerów. Za szkolenie Ukrainki odpowiada bowiem Sandra Zaniewska.

