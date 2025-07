Wpadka mistrzyni wielkoszlemowej na Wimbledonie. Trybuny tylko westchnęły

Każda tenisowa wymiana zaczyna się od serwisu. Gdy podaje się piłkę do gry z prędkością 246 kilometrów na godzinę, tak jak Giovanni Mpetshi Perricard, to jest znacznie łatwiej, zwłaszcza na Wimbledonie. Jak jednak pisaliśmy, taka prędkość nie przeszkodziła Taylorowi Fritzowi w dobrym returnie i wygraniu punktu. W poniedziałek na Wimbledonie miały też miejsce fatalne serwisy, a jeden z nich zaprezentowała Madison Keys.

Mistrzyni ostatniego Australian Open nieczysto trafiła piłkę, przez co ta nabrała niezwykle wysokiej trajektorii, leciała bardzo wolno. Stojąca po drugiej stronie siatki Elena-Gabriela Ruse przez ułamek sekundy mogła być zdezorientowana, ale szybko musiała podbiec kilka metrów do potencjalnego returnu. Jakby tego było mało, piłka jeszcze bardzo źle się odbiła, odskoczyła do wewnątrz kortu, przez co Rumunka musiała w ostatniej chwili skorygować ustawienie.