Thriller w trzecim secie, Sakkari żegna się z Miami

Starcie z Biancą Andreescu od samego początku zapowiadało się na wyrównane, choć to Greczynka była wskazywana jako faworytka . I niejako potwierdziła to w pierwszym secie, w którym dwukrotnie udało jej się przełamać reprezentantkę Kanady i wygrać tę partię 7:5.

Jednak mistrzyni US Open z 2019 roku dość nieoczekiwanie przypomniała sobie, że kiedyś potrafiła namieszać nawet w turnieju Wielkiego Szlema . W czwartym gemie drugiego seta przełamała Sakkari, przy kolejnym podaniu Greczynki miała, niewykorzystaną, piłkę na przełamanie, ale w gemie numer dziewięć wygrała swój serwis do zera, zwyciężając w całym secie 6:3.

Nadal jednak potrzebowała kolejnego przełamania, by odrobić straty do Andreescu. A na to Kanadyjka nie zamierzała pozwolić. I choć w gemie numer dziesięć, po tym, jak Sakkari obroniła nawet dwa meczbole, a po chwili miała piłkę na przełamanie, to jednak ostatecznie Kanadyjka utrzymała swoje podanie, wygrywając seta po prawdziwym thrillerze 6:4, a całe spotkanie 2:1.