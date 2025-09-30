Wpadka Gauff w Pekinie, z 4:1 na 4:6. Koniec meczu z Bencić po 149 minutach

Pod nieobecność Igi Świątek, Coco Gauff okazała się najlepsza w turnieju WTA 1000 w Pekinie przed 12 miesiącami. Tegoroczną drogę do obrony tytułu Amerykanka rozpoczęła od starcia z Kamillą Rachimową. Po zaciętym starcie, później zawiązała się przewaga po stronie reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie zawodniczka rozstawiona z "2" wygrała spotkanie 6:4, 6:0. W kolejnej fazie tenisistka z USA zmierzyła się z Leylah Fernandez. Tam doszło już do trzysetowej batalii. W pewnym momencie trzecia rakieta świata prowadziła już 5:2 w decydującej partii, miała meczbola. Mimo to doszło do wyrównania i o wszystkim decydowała końcówka. Ostatecznie Gauff zwyciężyła 6:4, 4:6, 7:5 i zameldowała się w najlepszej "16".

Dziś czekał ją czwarty w tym sezonie pojedynek z Belindą Bencić. Co ciekawe, obie rywalizowały ze sobą jedynie w dużych turniejach i za każdym razem działo się to na etapie czwartej rundy. Podczas Australian Open lepsza okazała się Coco, później w Indian Wells nastąpił rewanż na korzyść reprezentantki Szwajcarii. Ostatni raz mierzyły się ze sobą w Madrycie i wówczas triumfowała Amerykanka. Teraz znów trafiły na siebie w 1/8 finału. Zapowiadała się bardzo ciekawa potyczka o miano pierwszej ćwierćfinalistki tegorocznych zmagań w Pekinie.

WTA Pekin: Coco Gauff kontra Belinda Bencić w czwartej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Gauff. Amerykanka pewnie prezentowała się na początku spotkania. Pilnie strzegła własnych podań, przez co presja szybko przechodziła na gemy serwisowe Bencić. Za pierwszym razem Belinda zdołała jeszcze wyjść ze stanu 15-30 przy swoim podaniu, ale później doszło już do przełamania na korzyść Coco. Amerykanka potwierdziła przewagę i zrobiło się już 4:1 dla obrończyni tytułu. Po zmianie stron reprezentantka Szwajcarii znów posiadała lekkie problemy. Ponownie zanotowała jednak powrót z wyniku 15-30 i dorzuciła drugie "oczko". Niezwykle istotny moment nastał w trakcie siódmego gema. Wówczas turniejowa "2" wygrała pierwsze dwie akcje przy swoim serwisie, ale później nie zdobyła już choćby jednego punktu.

Sytuacja na korcie zaczęła się zmieniać. Mistrzyni olimpijska z Tokio serwowała po wyrównanie na 4:4. Najpierw obserwowaliśmy jednak break pointy dla Gauff. Bencić przetrwała trudny moment, broniąc dwóch okazji przeciwniczki na 5:3. I na tablicy wyników zagościł remis. Belinda wykorzystała swoje momentum i poszła za ciosem. Po chwili zdobyła czwarty gem z rzędu, przełamując za ostatnim z dwóch break pointów. Nagle Szwajcarka znalazła się w sytuacji, kiedy to ona serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Szybko zrobiło się 40-0, a to oznaczało trzy setbole. Coco nie zamierzała się jednak poddawać. Doprowadziła do wyrównania w dziesiątym rozdaniu i zaczęła się straszliwa walka. Mimo to Amerykanka nie doczekała się choćby jednej piłki na 5:5. Piąty setbol przyniósł Bencić triumf 6:4 w pierwszej partii.

Na początku drugiej części pojedynku obserwowaliśmy fragment zdominowany przez serwujące. Gauff odzyskała rytm przy własnym podaniu i znów przerzucała presję na stronę przeciwniczki. W czwartym gemie doszło do w sumie trzech break pointów na 3:1 dla Coco. Mistrzyni olimpijska z Tokio ponownie przetrwała jednak trudny moment i doprowadziła do remisu. Belinda musiała bronić piłki na przełamanie także w trakcie szóstego rozdania. Ale jeszcze raz nie dopuściła do utraty własnego podania.

Nieskuteczność przy break pointach spowodowała sporą frustrację u Amerykanki. Konsekwencją tych wydarzeń były aż trzy podwójne błędy serwisowe z rzędu na starcie siódmego gema. Bencić nie musiała tak naprawdę wiele robić, by przełamanie trafiło na jej konto. Po zmianie stron Belinda nie potwierdziła jednak przewagi, jakby dotarła do niej bliskość mety spotkania. Po raz pierwszy od dłuższego czasu dała sobie odebrać podanie - i to na dodatek po podwójnym błędzie serwisowym. Gauff wróciła do gry.

Ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Początek ułożył się po myśli Szwajcarki, która prowadziła 2-0, a potem 3-1. Tuż przed zmianą stron Coco doprowadziła do remisu. Po dziewiątym punkcie Amerykanka po raz pierwszy znalazła się z przodu. Później dopisało jej mnóstwo szczęścia. Piłka po jednym z bekhendów przedostała się po taśmie na drugą stronę - tuż za siatkę, bez możliwości odpowiedzi ze strony Bencić. To oznaczało setbola dla Gauff. Wówczas nie wytrzymała Belinda. Popełniła podwójny błąd serwisowy, po którym nie kryła frustracji, uderzając rakietą o kort. Wynik 7:6(4) dla obrończyni tytułu oznaczał, że będziemy mieli decydującą partię.

Na starcie trzeciej odsłony mistrzyni olimpijska z Tokio wyraźnie nie mogła się pozbierać po tym, co wydarzyło się w końcówce poprzedniego seta. Popełniała błędy i już na "dzień dobry" dała sobie odebrać podanie. Po zmianie stron miała szansę na przełamanie powrotne, ale Gauff zanotowała udaną kontrę. Ostatecznie na tablicy wyników zrobiło się 2:0 z perspektywy trzeciej rakiety świata. Po piątym gemie przewaga Coco wzrosła o kolejnego breaka. Bencić posiadała jedną okazję na drugie "oczko", ale finalnie została przełamana.

Belinda próbowała jeszcze podjąć walkę, w trakcie szóstego rozdania wypracowała sobie jedną szansę przy serwisie rywalki. Ale w tym fragmencie spotkania kluczowe akcje wędrowały na konto Amerykanki. Do końca pojedynku obie tenisistki pilnowały swoich podań. Ostatecznie obrończyni tytułu wygrała mecz 4:6, 7:6(4), 6:2 po 2 godzinach i 29 minutach walki. W ćwierćfinale WTA 1000 w Pekinie dojdzie do starcia Coco Gauff z Evą Lys albo McCartney Kessler.

Belinda Bencić - Iga Świątek – skrót meczu półfinałowego. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Belinda Bencić FADEL SENNA / AFP AFP

Coco Gauff CHARLY TRIBALLEAU AFP

Iga Świątek via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News