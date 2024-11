Wojsko na ulicach, a Polak gra turniej życia. Kolejny koncert, już 36:8 w setach

Afryka nie jest popularnym kierunkiem w tenisie, a wręcz można powiedzieć, że najmniej uczęszczanym. Owszem, kobiece turnieje WTA odbywają się w Rabacie czy Monastyrze, ale wyłącznie na północy kontynentu. Zresztą Monastyr czy egipski kurort Szarm el-Szejk, choć formalnie leżący już w Azji, to całoroczne miejsca spotkań tenisistów szukających punktów w niskobudżetowych zwodach ITF. Były też rywalizacje w Burundi, Rwandzie czy Kenii, ale Mozambiku ciężko naleźć na tej liście.

Kacper Szymowiak i Olaf Pieczkowski przenieśli się zaś ze spokojnej Tunezji do Maputo, stolicy jednego z biedniejszych krajów w Afryce. A teraz jeszcze bardzo niespokojnego, co jest efektem podejrzeń o fałszerstwa podczas wyborów powszechnych sprzed miesiąca. Śmierć poniosło ponad 20 osób, największy protest, kończący ponoć ten etap, odbył się w czwartek. Skończyło się, jak to często w tego typu sytuacjach bywa, interwencją służb siłowych.