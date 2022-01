Wojna o Djokovicia. Mocne wsparcie Beckera i Williams

Venus Williams do Djokovicia: Wygraj to wszystko!

Venus Williams zdopingowała Djokovicia, aby wbrew prawnym i wizowym przeciwnościom losu wygrał Australian Open.

- Wygraj to wszystko! - napisała Amerykanka.

Jeszcze większe wsparcie Serbowi dał Boris Becker.

Boris Becker: Djoković jest zszokowany, ale jego duch jest niezłomny

- Teraz Novak czuje optymizm. Rozmawiałem z nim wczoraj, pogratulowałem mu postawy. Podziękował mi za wsparcie - powiedział Becker na antenie BBC. - Ale oczywiście cały czas jest zszokowany z powodu trwającej już sześć dni sagi związanej z australijską wizą.

- Djoković jest wybitnym młodym mężczyzną, jego duch jest niezłomny. Wczoraj poszedł potrenować o północy i to pokazuje kim on jest - cmokał legendarny Niemiec.

Wyrzucona z Australii Voraczova stanęła murem za Djokoviciem

Za Serbem wstawiła się też Renata Voraczova, której również, z powodu braku szczepionki, odmówiono prawa wjazdu do Australii. Czeszka wróciła już do Europy.

Voraczova ma nadzieję, że Djoković, mimo zaburzenia procesu treningowego, będzie w stanie obronić tytuł mistrza Australian Open.

Renata, podobnie jak Djoković, miała też uzasadnioną medycznie zgodę na start w AO bez szczepionki. Ów dokument został jednak unieważniony przez służby graniczne Australii.

- Dopuszczenie Djokovicia do występu w Australian Open będzie dobrą sprawą nie tylko dla niego. Powinno się zezwolić Novakowi na grę. Przecież po to pojechał do Australii, a nie po to, by brać udział w wewnętrznych gierkach - uważa Voraczova.

