Włoszka z polskimi korzeniami napisała historię. Szaleństwo w mediach, jest wszędzie

Cóż to jest za sezon dla Jasmine Paolini. Włoszka z polskimi korzeniami w lipcu wdrapała się na najwyższe w karierze miejsce w rankingu WTA i została piątą rakietą świata. To pokłosie kapitalnych występów we Rolandzie Garrosie i Wimbledonie. W obu wielkoszlemowych turniejach dotarła do finału, jednak musiała uznać wyższość rywalek - najpierw Igi Świątek, a w Londynie Barbory Krejcikovej.