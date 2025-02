Jasmine Paolini do turnieju WTA 1000 w Dubaju przystąpiła jako obrończyni tytułu, a we wtorek wykonała pierwszy krok w kierunku trofeum, pokonując Evę Lys. Niemka i Włoszka z powodu opadów deszczu musiały czekać kilka godzin na dokończenie spotkania, ale mimo to czwarta rakieta świata po zakończeniu starcia tryskała humorem. A podczas wywiadu nagle zwróciła się po polsku do zgromadzonych na trybunach kibiców z kraju nad Wisłą.