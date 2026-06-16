Wimbledon wręczył dzikie karty. Jest komunikat ws. Mai Chwalińskiej

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Maja Chwalińska po Roland Garros udała się na zasłużone wakacje. W tym czasie wyczekiwała na to, jaką decyzję ws. przyznania jej dzikiej karty podejmą osoby decyzyjne w Wimbledonie. Wyczekiwanie się zakończyło. Anglicy oficjalnie ogłosili, że Polka dostała dziką kartę do turnieju głównego.

Maja Chwalińska
Maja ChwalińskaTomasz JastrzębowskiEast News

Maja Chwalińska swoją przygodą na Roland Garros zachwyciła świat tenisa. Polka dotarła aż do finału w fantastycznym stylu. Dzięki temu jej ranking WTA uległ gigantycznej poprawie, bo Maja obecnie notowana jest wśród dwudziestupięciu najlepszych tenisistek świata, co zapewnia jej rozstawienie w Wielkich Szlemach.

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W ubiegłym sezonie podobną historię przeżyła Lois Boisson. Francuzka z Roland Garros odpadła w półfinale. Mimo tak znakomitego wyniku nie dostała dzikiej karty do występu w drabince głównej Wimbledonu. W związku z tym musiała przebijać się przez eliminacje i... odpadła w pierwszej rundzie. 

Jest decyzja ws. dzikiej karty dla Chwalińskiej. Wimbledon ogłosił

Maja Chwalińska nie chce powtórzyć tej historii. Polka po Roland Garros udała się na zasłużone wakacje. W tym czasie kibice nerwowo śledzili poczynania osób decyzyjnych w Wimbledonie. Finalistka Wielkiego Szlema z Paryża zgłosiła się bowiem po dziką kartę do turnieju głównego. 

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Decyzja zapadła na niespełna tydzień przed startem eliminacji (22 czerwca). Wimbledon ogłosił, że Maja Chwalińska zagra w angielskim szlemie bezpośrednio w drabince głównej. Finalnie organizatorzy przyznali jej dziką kartę, co potwierdzili we wtorek w okolicach godziny 12.

Nazwisko Polki znalazło się obok sześciu innych - samych Brytyjek. W ten sposó wyróżniono też Harriet Dart, Alicię Dudeney, Hannah Klugman, Mikę Stojsavljevic, Katie Swan i Mimi Xu. Wciąż pozostało jeszcze jedno wolne miejsce.

Oprócz Mai na angielskiej trawie z polskich reprezentantek zobaczymy także: Igę Świątek (rozstawiona z numerem trzy), Magdalenę Fręch, Magdę Linette, Lindę Klimovicową oraz Katarzynę Kawę. Wśród panów wystąpią: Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz. Kwalifikacje ruszą 22 czerwca, turniej główny siedem dni później.

Młoda kobieta w zielonej sportowej kurtce trzyma duży bukiet kolorowych kwiatów, wokół niej stoją fotografowie i dziennikarze z aparatami.
Maja Chwalińska Anita WalczewskaEast News


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