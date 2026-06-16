Wimbledon wręczył dzikie karty. Jest komunikat ws. Mai Chwalińskiej

Maja Chwalińska swoją przygodą na Roland Garros zachwyciła świat tenisa. Polka dotarła aż do finału w fantastycznym stylu. Dzięki temu jej ranking WTA uległ gigantycznej poprawie, bo Maja obecnie notowana jest wśród dwudziestupięciu najlepszych tenisistek świata, co zapewnia jej rozstawienie w Wielkich Szlemach.

W ubiegłym sezonie podobną historię przeżyła Lois Boisson. Francuzka z Roland Garros odpadła w półfinale. Mimo tak znakomitego wyniku nie dostała dzikiej karty do występu w drabince głównej Wimbledonu. W związku z tym musiała przebijać się przez eliminacje i... odpadła w pierwszej rundzie.

Jest decyzja ws. dzikiej karty dla Chwalińskiej. Wimbledon ogłosił

Maja Chwalińska nie chce powtórzyć tej historii. Polka po Roland Garros udała się na zasłużone wakacje. W tym czasie kibice nerwowo śledzili poczynania osób decyzyjnych w Wimbledonie. Finalistka Wielkiego Szlema z Paryża zgłosiła się bowiem po dziką kartę do turnieju głównego.

Decyzja zapadła na niespełna tydzień przed startem eliminacji (22 czerwca). Wimbledon ogłosił, że Maja Chwalińska zagra w angielskim szlemie bezpośrednio w drabince głównej. Finalnie organizatorzy przyznali jej dziką kartę, co potwierdzili we wtorek w okolicach godziny 12.

Nazwisko Polki znalazło się obok sześciu innych - samych Brytyjek. W ten sposó wyróżniono też Harriet Dart, Alicię Dudeney, Hannah Klugman, Mikę Stojsavljevic, Katie Swan i Mimi Xu. Wciąż pozostało jeszcze jedno wolne miejsce.

Oprócz Mai na angielskiej trawie z polskich reprezentantek zobaczymy także: Igę Świątek (rozstawiona z numerem trzy), Magdalenę Fręch, Magdę Linette, Lindę Klimovicową oraz Katarzynę Kawę. Wśród panów wystąpią: Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz. Kwalifikacje ruszą 22 czerwca, turniej główny siedem dni później.

Maja Chwalińska Anita Walczewska East News





Nikoloz Basilashvili - Daniel Altmaier. Skrót meczu. Polsat Sport Polsat Sport