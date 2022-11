Wimbledon rozważa rewolucyjną zmianę. "Więcej zawodniczek powinno o tym mówić"

Według doniesień "The Telegraph", które podchwyciły szybko inne światowe media, All England Club rozważa poważną zmianę w tradycyjnych zasadach obowiązujących na Wimbledonie. Chodzi o słynną regułę, że wszyscy gracze muszą ubierać się w całości na biało.

Organizatorzy zastanawiają się nad modyfikacją, pozwalającą w turnieju kobiet na częściowe odstępstwo od tej reguły. Dopuszczalna mogłaby być - według wstępnych pomysłów - taka opcja, by zawodniczki białą miały założoną jedynie górę od stroju. Chodzi przede wszystkim o to, by zawodniczki nie musiały się stresować niedogodnościami w sytuacji, gdy akurat przechodzą okres.