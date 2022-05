Wimbledon podejmuje kroki prawne przeciwko ATP i WTA

Wimbledon zdecydował się na wykluczenie graczy z tych krajów po rekomendacji rządu Wielkiej Brytanii. Chodzi o sankcje wobec Rosji i Białorusi ze względu na agresję w Ukrainie.

Z kolei WTA i ATP, które odpowiadają za turnieje zawodowe kobiet i mężczyzn, dopuszczają udział tenisistów z tych krajów, ale pod neutralną flagą. Dlatego postanowiły zareagować na decyzję Wimbledonu i zabrać punkty rankingowe.

Tenis. Wimbledon przeciwko ATP i WTA?

Tymczasem organizatorzy wielkoszlemowego turnieju w Londynie mieli już, według informacji "The Times", zasięgnąć porady prawnej w sprawie potencjalnego naruszenia wieloletniej umowy prze te dwie organizacje, co pozwoli All England Club na przyznanie punktów w imprezie.

Reklama

Wimbledon może liczyć na wsparcie innych turniejów wielkoszlemowych, czyli Australian Open, Roland Garros i US Open.