Wimbledon otworzył mu drzwi. Pierwszy finał Polaka. "Najlepszy tydzień w karierze"

Alan Ważny należy do grona najbardziej utalentowanych polskich tenisistów młodego pokolenia. W rywalizacji juniorskiej osiągnął już wiele sukcesów, a najwyżej plasował się na 11. miejscu w światowym rankingu ITF juniorów.

Do jego największych osiągnięć należą triumfy w grze podwójnej podczas juniorskiego Roland Garros 2025 oraz juniorskiego Wimbledonu 2025. Teraz rozpoczyna kolejny etap swojej kariery, koncentrując się na zbieraniu doświadczenia na poziomie seniorskim.

Pierwszy finał w karierze Polaka. "To była walka z samym sobą"

Natalia Kapustka, Interia Sport: Za tobą bardzo udany okres. Zagrałeś w pierwszym w seniorskiej karierze finale turnieju, i to przed własną publicznością, w rodzinnym Rzeszowie. To chyba szczególny moment?

Alan Ważny, polski tenisista: Na pewno ostatnie dwa, trzy miesiące są dla mnie naprawdę udane. Cieszę się nie tylko z wyników, ale też z poziomu swojej gry. Jeśli chodzi o turniej w Rzeszowie, to przez cały tydzień była trochę walka z samym sobą, bo po turnieju w Poznaniu miałem lekkie problemy z kolanem i z brzuchem, a później doszedł jeszcze problem ze stopą. Mimo wszystko jestem bardzo zadowolony. To mój najlepszy singlowy wynik w profesjonalnej karierze, a osiągnąłem go w rodzinnym mieście, w klubie, w którym na co dzień trenowałem. To sprawia, że ten sukces smakuje jeszcze lepiej. Szczególnie cieszę się z tego, że mimo drobnych urazów byłem w stanie walczyć i grać do końca w każdym meczu. Dzięki temu zaszedłem tak daleko i byłem naprawdę blisko wygranej w finale.

Wspominałeś o drobnych urazach, ale jednak miały one wpływ na twoją grę?

- W półfinale największy problem miałem przy serwisie, bo wtedy odezwał się brzuch. Z kolei w finale doszedł uraz stopy. Tak naprawdę w dniu finału nie wiedziałem, czy w ogóle będę w stanie wyjść na kort, bo rano nie byłam w stanie chodzić. Jakimś cudem udało się jednak doprowadzić stopę do takiego stanu, że mogłem zagrać. Rywalizowałem jak równy z równym - wygrałem pierwszego seta 6:4, a w drugim był remis 4:4. Naprawdę niewiele zabrakło, żebym wygrał ten mecz i sięgnął po tytuł.

A jak wygląda sytuacja z urazem stopy? To drobny problem czy może grozić ci dłuższa przerwa?

- Tego jeszcze nie wiem, ale wydaje się, że nie jest to nic poważnego. Bardziej nazwałbym to skutkiem dużej liczby rozegranych meczów i przeciążenia. Na razie trudno mi dokładnie powiedzieć, z czego to wynika.

Droga do finału też nie należała do najłatwiejszych. Przyszło ci rywalizować w bardzo wymagających warunkach, a sam półfinał trwał ponad dwie i pół godziny.

- Tak, na pewno. Miałem ten komfort, że większość meczów rozgrywałem wieczorem, kiedy było już trochę chłodniej i słońce nie dawało się aż tak we znaki. Mimo wszystko wysokie temperatury były odczuwalne, dlatego tym bardziej cieszę się, że udało mi się zajść tak daleko. Na pewno jednak lepiej, żeby było nawet 40 stopni niż żeby padał deszcz - przynajmniej turniej mógł się odbyć.

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Historyczny tytuł na Wimbledonie. Alan Ważny wyznaje po roku

Rozmawiamy w momencie, kiedy rozpoczyna się Wimbledon, a to turniej, z którym masz wyjątkowe wspomnienia. Przed rokiem wygrałeś juniorską rywalizację deblową. Jak dziś wracasz myślami do tamtego sukcesu? I czy wpłynął on w jakiś sposób na twoją karierę?

Jeśli chodzi o wspomnienia, to wciąż uważam, że był to najlepszy tydzień w moim życiu. W singlu dotarłem do ćwierćfinału, a w deblu udało mi się zdobyć tytuł. Chwile spędzone wtedy w Londynie były naprawdę niesamowite. Czy ten sukces dużo zmienił? Raczej nie. Na pewno więcej osób o mnie usłyszało i zrobiło się o mnie głośniej, ale w moim codziennym życiu nie zaszły jakieś drastyczne zmiany

Sam turniej to jedno, ale Wimbledon słynie też z wyjątkowej atmosfery i tradycji. Miałeś okazję uczestniczyć m.in. w kolacji razem z Igą Świątek. Jak wspominasz to doświadczenie?

- Tak, o tym dowiedzieliśmy się dopiero po finale, więc było to dla nas miłe zaskoczenie. To było niesamowite doświadczenie - uczestniczyć w tak prestiżowej kolacji, czyli Balu Mistrzów. Było to dla nas coś zupełnie nowego, bardzo fajnego i na pewno daje dodatkową motywację do dalszej pracy.

Rozwiń

W ubiegłym roku zakończyłeś etap gry w juniorach i na dobre wkroczyłeś do seniorskiego tenisa. Jak podsumowałbyś ten okres? Czy przeskok do rywalizacji z seniorami okazał się duży?

- Na początku ten przeskok był bardzo odczuwalny. Tutaj od pierwszej rundy każdy walczy na sto procent i każdy potrafi grać na wysokim poziomie. W turniejach juniorskich zdarzały się mecze, zwłaszcza w pierwszych rundach, które były nieco łatwiejsze. W seniorach czegoś takiego już nie ma. Różnicę było też widać pod względem fizycznym. Teraz powiedziałbym jednak, że już się przystosowałem. Popracowałem nad przygotowaniem fizycznym i nie odczuwam już tak dużej różnicy. Czuję się pewnie na profesjonalnych turniejach i nie mogę się doczekać kolejnych startów, zdobywania punktów oraz rywalizacji z coraz wyżej notowanymi zawodnikami.

Niedawno dołączyłeś do PZT Team. Co oznacza dla ciebie to wsparcie i jak może wpłynąć na twój dalszy rozwój?

- To przede wszystkim duże wsparcie finansowe, dzięki któremu mogę wyjeżdżać na turnieje zagraniczne i rywalizować z zawodnikami z całego świata. Polski Związek Tenisowy pomaga mi w organizacji takich wyjazdów i pokrywa ich koszty, dzięki czemu mam możliwość regularnych startów. Jestem za to bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że takich współprac będzie tylko więcej.

Na etapie kariery, na którym teraz jesteś jest spora walka o sponsorów i finansowanie?

- Koszty profesjonalnej kariery tenisowej są bardzo wysokie, bo praktycznie za wszystko trzeba płacić samemu. Mam sponsorów, ale często i tak trzeba dokładać własne środki, więc cały czas jest to walka o kolejne wsparcie. Po sukcesach z ubiegłego roku było pod tym względem trochę łatwiej i zainteresowanie sponsorów wzrosło. Mam nadzieję, że jeśli dalej będę się rozwijał, osiągał dobre wyniki - takie jak ostatnio w Rzeszowie czy w turniejach wyższej rangi - ranking będzie piął się w górę, a coraz więcej osób i firm będzie chciało wesprzeć mnie i moją karierę.

Gdybyś miał określić, na jakim etapie swojej kariery jesteś obecnie, co byś powiedział?

Zdecydowanie na początku. To mój pierwszy rok profesjonalnego grania bez obowiązków związanych z występami juniorskimi, więc dopiero rozpoczynam tę drogę. Mam jasno wyznaczony cel – jak najszybciej awansować do czołowej setki rankingu ATP, a później piąć się jeszcze wyżej. Na razie skupiam się jednak na turniejach rangi ITF Futures i chcę jak najszybciej przejść do rywalizacji w challengerach

Przejście z tenisa juniorskiego do seniorskiego to trochę zaczynanie od nowa? Mimo sukcesów w juniorach, wśród seniorów trzeba jednak budować swoją pozycję od podstaw.

- Na pewno tak jest. Niezależnie od tego, czy byłeś pierwszy, czy setny w rankingu juniorskim, w seniorach praktycznie zaczynasz od zera, jeśli chodzi o ranking. Oczywiście wyższa pozycja wśród juniorów daje pewne przywileje, jak choćby możliwość otrzymania dzikich kart, ale i tak każdy musi budować swoją pozycję od początku. To wygląda bardzo podobnie jak w juniorach. Gdy miałem 14 lat, zaczynałem od turniejów najniższej rangi i stopniowo piąłem się wyżej. W profesjonalnym tenisie jest dokładnie tak samo.

Gdybyś miał wskazać jeden element swojej gry, z którego jesteś dziś najbardziej zadowolony, i jeden, nad którym chciałbyś jeszcze popracować, co by to było?

- Obecnie jestem najbardziej zadowolony ze swojego forhendu i bekhendu. Jeśli chodzi o element, który chciałbym jeszcze dopracować, to na pewno serwis. Chciałbym, żeby dawał mi jeszcze większą przewagę i żebym poprawił procent trafionego pierwszego podania.

Jak wyglądają twoje najbliższe plany startowe? Jakie cele stawiasz sobie na najbliższe tygodnie?

- W tym tygodniu miałem wystąpić w turnieju M25 w Skopje, ale z powodu urazów zdecydowaliśmy, że lepiej będzie zrezygnować z tego startu. Kolejne plany będą uzależnione od tego, co dokładnie dolega mojej stopie i jak długo potrwa leczenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w drugiej połowie lipca chciałbym zagrać w challengerze w Finlandii. Później planuję występy w turniejach w Polsce - M25 w Koszalinie i M15 w Bielsku-Białej.

Na koniec chciałabym jeszcze zapytać o historię Mai Chwalińskiej. Jej przykład pokazuje, że w tenisie ogromne znaczenie mają cierpliwość i konsekwencja. Czy dla ciebie i innych młodych zawodników to dodatkowa motywacja, że czasem jeden przełomowy turniej może odmienić karierę?

- Na pewno. Tenis jest takim sportem, w którym jeden turniej potrafi odmienić całą karierę. Maja jest świetnym przykładem. Przez długi czas była poza czołową setką, rywalizowała głównie w turniejach niższej rangi, a teraz zagrała bardzo dobry turniej i zapewniła sobie możliwość występów w najważniejszych imprezach przez najbliższy rok. To daje też większy spokój, bo nie trzeba już aż tak mocno gonić za punktami i walczyć o miejsce w kwalifikacjach do Wielkich Szlemów. Teraz ma zapewniony udział w głównej drabince. To bardzo dobry przykład dla młodszych tenisistów i tenisistek, że warto być cierpliwym, ciężko pracować i wierzyć, że ten przełomowy moment w końcu nadejdzie.

Alan Ważny Foto Olimpik AFP

Alan Ważny Krzysztof Cichomski Newspix.pl

Alan Ważny CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl



