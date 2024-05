Wimbledon ogłasza ws. Igi Świątek. Będzie wielki powrót, wszystko jasne

Nieprzypadkowo o Wimbledonie mówi się, ze to impreza wyjątkowa. Na kortach twardych można grać przez cały rok wszędzie na świecie, korty ziemne również są ogólnie dostępne, choć rywalizacja zasadniczo ograniczona jest do dwóch, trzech miesięcy. Trawa to jednak inny wymiar, przekonuje się zresztą o tym Iga Świątek.